اصنعي كريم الكولاجين الطبيعي لبشرة خالية من التجاعيد وناعمة

تعتبر عملية إفراز الكولاجين في الوجه هي العملية الأساسية لنضارة الوجه وتفتيحه ويجعل البشرة نقية وخالية من التجاعيد والبثور وقد تتعرض الفتيات إلى تدهور في صحة البشرة في فترات معينة ولكن تعود إلى حالتها الطبيعية بمرور تلك الفترات، ولكن يبدأ الكولاجين الطبيعي في الإفراز بكميات قليلة جداً مما يهيئ لظهور التجاعيد وعدم النضارة ويعتبر السبب الأول في ذلك هو التقدم في العمر مما يجعل النساء تقوم بشراء الفيتامينات ومكونات طبيعية تحتوي على الكولاجين ولكن تعتبر تلك المنتجات باهظة الثمن بشكل لا يقدر عليه الجميع، لذلك بدأت فكرة تحضير كولاجين طبيعي في المنزل تحت إرشادات أطباء ووضعه على البشرة في أوقات متفاوتة وذلك من خلال استخدام عده مكونات تساعد على نضارة البشرة وشد التجاعيد وللتعرف على طريقة تحضير الكولاجين يمكنكم متابعة الخطوات.

خطوات تحضير كريم الكولاجين

مكونات التحضير:

ملعقة كبيرة من فيتامين E السائل.

ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض.

قطرات من الزيت الطبيعي إبرة الراعي.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الطبيعي.

قطرات من زيت الورد الطبيعي.

طريقة التحضير: