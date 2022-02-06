نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي كريم الكولاجين الطبيعي لبشرة خالية من التجاعيد وناعمة في المقال التالي
تعتبر عملية إفراز الكولاجين في الوجه هي العملية الأساسية لنضارة الوجه وتفتيحه ويجعل البشرة نقية وخالية من التجاعيد والبثور وقد تتعرض الفتيات إلى تدهور في صحة البشرة في فترات معينة ولكن تعود إلى حالتها الطبيعية بمرور تلك الفترات، ولكن يبدأ الكولاجين الطبيعي في الإفراز بكميات قليلة جداً مما يهيئ لظهور التجاعيد وعدم النضارة ويعتبر السبب الأول في ذلك هو التقدم في العمر مما يجعل النساء تقوم بشراء الفيتامينات ومكونات طبيعية تحتوي على الكولاجين ولكن تعتبر تلك المنتجات باهظة الثمن بشكل لا يقدر عليه الجميع، لذلك بدأت فكرة تحضير كولاجين طبيعي في المنزل تحت إرشادات أطباء ووضعه على البشرة في أوقات متفاوتة وذلك من خلال استخدام عده مكونات تساعد على نضارة البشرة وشد التجاعيد وللتعرف على طريقة تحضير الكولاجين يمكنكم متابعة الخطوات.
خطوات تحضير كريم الكولاجين
مكونات التحضير:
- ملعقة كبيرة من فيتامين E السائل.
- ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض.
- قطرات من الزيت الطبيعي إبرة الراعي.
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الطبيعي.
- قطرات من زيت الورد الطبيعي.
طريقة التحضير:
- تحضير وعاء حراري يمكن وضعها على النار بحجم صغير ووضع فيه زيت جوز الهند أولاً ثم إضافة إليه كمية العسل التي سبق ذكرها على درجة حرارة منخفضة جداً وتقليبه بحيث لا يتم الإلتصاق.
- إضافة المكون الأساسي الفيتامين E مع استمرار التقليب ثم يوضع باقى المكونات من الزيوت الطبيعية التي سبق ذكرها زيت الورد وزيت إبرة الراعي ونتركهم عدة دقائق مع التقليب وبعد ذلك نقوم بإطفاء النار.
- نترك المزيج المكونات حتى يبرد وبعد ذلك يتم إحضار عبوة فارغة نظيفة يفضل أن تكون محكمة الغلق ويوضع فيها مكونات المزيج الكريم الذي تم تحضيره.
- إذا كانت درجة الحرارة في المنطقة الخاصة بك منخفضة يمكنك وضع قطرات من زيت جوز الهند حتى تحافظ على ليونة الكريم، وإذا كانت طبيعة المنطقة حاره يمكنك وضع ملعقة من العسل.
- يتم تطبيق كريم الكولاجين يومياً قبل النوم في إضاءة خافتة لمدة نصف ساعه وبعد ذلك يتم غسل الكريم فلا يفضل تركه طوال الليل على البشرة وبعد ذلك يتم وضع الكريم المرطب بعد غسله.
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