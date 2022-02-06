أصنعي القرص الطرية الفلاحي الهشة في البيت

تعتبر القرص الطرية الفلاحي من ألذ المخبوزات المصرية وحيث يتم تقديمها ‏في الإفطار وأيضا كوجبة خفيفة مع كوب من الشاي أو يمكن إعطائها للأطفال في أثناء اليوم الدراسي بدلاً من السندوتشات، وحيث أن مكوناتها غير مكلفة وموجودة في كل بيت وسهلة في التحضير، ‏وكما أنها تتميز بمذاق لذيذ وشهي ورائحة لا تقاوم، وحيث يحتوي القرص الطرية الفلاحي على فوائد عديدة نظراً لما تضمنه من مكونات مفيدة وصحية، ‏وسوف نقدم لكم الآن أفضل وأسهل طريقة لعمل القرص الطرية الفلاحي الهشة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي الهشة

المكونات:

نصف كيلو جرام من الدقيق الأبيض .

نصف ‬ كوب من القشدة .

نصف ‬ كوب من السمن المذاب البارد .

كوب ونصف من اللبن الرائب الفلاحي .

نصف كوب من الماء الدافئ .

ملعقة كبيرة الحجم من السكر الأبيض .

ملعقة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية .

نصف ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام .

طريقة التحضير :