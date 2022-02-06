نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل ناجتس الفراخ المقرمش واللذيذ وسر لونه الذهبي مثل الجاهز في المقال التالي
من أكثر الأشياء المحببة والتي يعشقها الأطفال و الشباب هي ناجتس الفراخ وذلك بسبب طعمه المميز جدًا و اللذيذ المقرمش، وهذا لأنه يعتمد على طريقة خاصة في تحضيرها وتحتاج توابل خاصة لكى تحصلين على الطعم المميز، حيث يعد ناجتس الدجاج من أكثر الوجبات التي يطلبها الأطفال دائما في وجبة الغذاء كما يمكن تناولها في العشاء فهي من الوصفات السريعة و الشهية و السهلة، و لذلك يتساءل العديد من الأمهات عن طريقة تحضير ناجتس الدجاج وسر طعمها المميز والتوابل التي يتم اضافتها.
مقادير ناجتس الفراخ
يعد ناجتس الفراخ من أسهل الوصفات السريعة و الاقتصادية، مكونات تحضيره هي:
- نصف كيلو من صدور فراخ
- حبة من البطاطس المسلوقة والمهروسة ناعم.
- بصله مفرومه ناعم.
- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.
- 3 معالق من الحليب البودر.
- ملعقة كبيرة من بهارات الفراخ.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.
- نصف ملعقة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
للتغطية
- 2 كوب كرسبي.
- كوب من البقسماط المطحون.
- ربع كوب من النشا.
- كوب من الدقيق.
- 2 بيضة.
- 2 ملعقة من الحليب.
للتقديم
- بطاطس محمرة.
- كاتشب.
طريقة تحضير ناجتس الفراخ
سنقدم لكم اسهل طريقة لتحضير ناجتس الفراخ المقرمش واللذيذ وسر لونها المميز الذهبي، طريقة التحضير هي:
- في البداية نأتي بصدور الدجاج ونقوم تنظيفها جيدًا وتجفيفها جيدًا.
- بعد ذلك نأتي بالكبة و نضع بداخلها قطع الدجاج و نقوم بفرمها جيداً حتى يصبح قوامها ناعم.
- نضيف إليها البطاطس المهروسة ناعم على الدجاج مع البصلة المفرومة والحليب البودر.
- نستمر في ضرب هذه المكونات جيدًا مع بعضها حتى تتجانس.
- بعد ذلك نضع التوابل من الثوم البودر والملح و البابريكا، الفلفل الأسود و الكزبرة و بهارات الفراخ.
- نفرم كافة هذه المكونات مع بعضها في الكبة حتى يمتزجا المكونات مع بعضهم ويصبح قوامها ناعم.
- بعد ذلك نأتي بكيس ثلاجة ونوزع القليل من الزيت عليه.
- نقوم بعد ذلك بوضع خليط ناجتس الفراخ على الكيس ونفرده على الكيس بحجم 1.5 سم.
- نغطيه بكيس آخر ونضعه في الثلاجة لمدة ساعة حتى ترتاح وتتماسك.
- بعد ذلك نأتي بطبق و نخلط الدقيق مع النشا و طبق آخر ونضع الدقيق الكرسبي و البقسماط والقليل من الملح والفلفل الاسود ونخلطهم.
- نخلط البيض مع الحليب ونضيف عليها القليل من الملح والفلفل الأسود.
- نخرج ناجتس الفراخ من الثلاجة ونقوم بتشكيله الأشكال التي تفضليها.
- بعد ذلك نقوم بوضع مكعبات ناجتس الفراخ في الدقيق والنشا ثم في الحليب ثم في البقسماط الكرسبي.
- نستمر هكذا حتى ننتهي من كافة الكمية.
- نضع زيت غزيز في طاسة على نار متوسطة نضع ناجتس الفراخ فى الزيت حتى يأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الناجتس على ورق مطبخ ثم تقدم الطعام بجانب البطاطس والكاتشب بالصحة والهنا.
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