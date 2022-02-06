طريقة عمل ناجتس الفراخ المقرمش واللذيذ وسر لونه الذهبي مثل الجاهز

من أكثر الأشياء المحببة والتي يعشقها الأطفال و الشباب هي ناجتس الفراخ وذلك بسبب طعمه المميز جدًا و اللذيذ المقرمش، وهذا لأنه يعتمد على طريقة خاصة في تحضيرها وتحتاج توابل خاصة لكى تحصلين على الطعم المميز، حيث يعد ناجتس الدجاج من أكثر الوجبات التي يطلبها الأطفال دائما في وجبة الغذاء كما يمكن تناولها في العشاء فهي من الوصفات السريعة و الشهية و السهلة، و لذلك يتساءل العديد من الأمهات عن طريقة تحضير ناجتس الدجاج وسر طعمها المميز والتوابل التي يتم اضافتها.

مقادير ناجتس الفراخ

يعد ناجتس الفراخ من أسهل الوصفات السريعة و الاقتصادية، مكونات تحضيره هي:

نصف كيلو من صدور فراخ

حبة من البطاطس المسلوقة والمهروسة ناعم.

بصله مفرومه ناعم.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

3 معالق من الحليب البودر.

ملعقة كبيرة من بهارات الفراخ.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

نصف ملعقة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

للتغطية

2 كوب كرسبي.

كوب من البقسماط المطحون.

ربع كوب من النشا.

كوب من الدقيق.

2 بيضة.

2 ملعقة من الحليب.

للتقديم

بطاطس محمرة.

كاتشب.

طريقة تحضير ناجتس الفراخ

سنقدم لكم اسهل طريقة لتحضير ناجتس الفراخ المقرمش واللذيذ وسر لونها المميز الذهبي، طريقة التحضير هي: