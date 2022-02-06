أكلة الشتاء المفضلة أعملي البصارة بالثوم على الطريقة المصرية الأصيلة بطعم لذيذ لشتاء أكثر دفئاً

البصارة من أكثر الاكلات الاقتصادية الشعبية التي تتميز بالطعم الجميل اللذيذ، والتي يتم تناولها بكثرة في فصل الشتاء، ويرجع ذلك لأنها تساعد على الشعور بالدفء، كما أنها تتكون من العديد من المكونات المفيدة للجسم وتحتوي على فيتامينات هامة، ومن خلال بعض الخطوات يمكنكم تحضيرها بكل سهولة، ومن خلالنا الان سوف نتعرف على طريقة تحضيرها.

طريقة عمل البصارة المصري

البصارة أكلة من شعبية يحبها العديد من الناس، ويتم تناولها عادتًا كوجبة غداء مع بعض الاكلات الأخرى، وخاصتًا في فترة الشتاء فهي تساعد على تدفئة الجسم بشكل كبير ولها طعم مميز وجميل، كم أو أنها تحتوي على مجموعة مكونات مختلفة لها العديد من العناصر والقيمة الغذائية، وسوف نتناول طريقة عمل البصارة بشكل كامل من خلال هذا المقال.

البصارة من أكثر الأكلات المغذية والموفرة جدًا، ويمكن تجهيزها في دقائق معدودة وخطوات تحضيرها كالآتي:

مكونات عمل البصارة

كوب من الفول المدشوش.

بصلة واحدة كبيرة يتم تقطيعها الى عدة قطع.

أربع فصوص من الثوم.

ربع كوب من البقدونس.

ربع كوب من الكزبرة الخضراء.

ملعقتين من الشبت.

ملعقة صغيرة من الكمون.

قرن واحد من الفلفل الأخضر.

رشة ملح.

رشة فلفل اسود.

مكونات تحضير التقلية

بصلة كبيرة الحجم مقطعة شرائح.

خمس فصوص من الثوم المقطع.

ملعقتين من الزيت.

طريقة التحضير