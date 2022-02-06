ب2 كوب سكر أعملي الملبن على أصوله بمقادير غير مكلفة بألذ طعم وقوام أحلي من الجاهز

يعد الملبن نوع من أنواع الحلويات الشرقية حيث يدخل كحشوة لذيذة من الحشوات المختلفة للكعك وغيرها من المخبوزات، ويعد أيضاً نوع من أنواع حلوى المولد الشهية التي يمكن إضافة العديد من المكسرات إليها كما يمكن تناولها بدون إضافات، ويمكنك عمل الملبن في منزلك بأسهل طريقة وبمكونات متوفرة، وفي هذا المقال سوف نقوم بعرض أكثر من وصفة لعمل الملبن بطريقة سهلة وأفضل كثيراً من الجاهز.

طريقة عمل الملبن

الملبن هو اجمل ما يقدم كنوع من الحلوى في المولد النبوي الشريف، والعديد من المواسم و الأعياد التي نحتفل بها بشكل دائم، ويتم تناول الملبن بأكثر من شكل أو طريقة و يوجد منه بالسكر، وايضًا بالمكسرات، يحبه الكثير وخاصتًا الأطفال، وطريقة عمل الملبن فى المنزل طريقة بسيطة يمكن من أن يتم إعداد بمكونات بسيطة. ومجهود بسيط.

تعددت طرق عمل الملبن لأكثر من طريقة مع إضافة المكسرات المختلفة التي تجعل من الملبن مذاق مختلف رائع، ويمكن عمل أنواع من الملبن وبمكونات مختلفة.

الملبن الأبيض بالجيلاتين

يعد الملبن الأبيض هو النوع السائد، ويمكن عمله بالطريقة التالية:

المكونات:

عدد 2 كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب من نشا الذرة.

فانيليا.

رشة من ملح الطعام.

عدد 2 كوب من الماء الساخن.

أربعة ملاعق من الجيلاتين البودرة.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

الطريقة:

قومي بتذويب النشا في كوب من الماء.

إمزجي كمية الجيلاتين في نصف كوب من الماء الساخن.

قومي بتذويب السكر مع ماء الورد في الجيلاتين والنشا.

قومي بوضع الخليط على نار متوسطة.

إستمري في التقليب حتى الغليان.

أحضري صينية ضعي فيها رشة من النشا.

قومي بصب الخليط في الصينية.

ضعي الصينية في الثلاجة لمدة 12 ساعة.

قومي بتقطيع الملبن بالطريقة التي تفضلينها.

رشي على وجه الملبن رشة من النشا المخلوط بالسكر البودرة.الملبن الأبيض بدون جيلاتين

طريقة عمل الملبن بدون جيلاتين

المكونات:

2 كوب من السكر الأبيض.

2 كوب من الماء.

كوب إلا ربع من السكر البودرة.

ثلاث ملاعق من ماء الورد.خ

نصف ملعقة من عصير الليمون. طب ٠ط طب چج

2 كوب من نشا الذرة.

الطريقة: