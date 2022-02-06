نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكبدة بالفلفل و الثوم السريعة على أصولها بطعم وريحه مثل المطاعم في المقال التالي
تعد الكبدة من أكثر الوجبات و الوصفات المغذية جدًا وهذا لأنها تحتوي على العديد من الفوائد الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان، لهذا تعد من أكثر الأكلات التي ينصح الأطباء بتناولها وبالأخص الأطفال، كما أن الكبدة من الوجبات السريعة جدًا و اللذيذة التي يعشقها الجميع لهذا يطلبون دائما تحضيرها و يذهبون دائما إلى المحلات لتناول الكبدة، ولذلك سنقدم لكم طريقة تحضير الكبدة بالفلفل و الثوم من المنزل بكل أسرارها.
مكونات تحضير الكبدة بالفلفل و الثوم
الكبدة من الوصفات التي لا تحتاج سوي مكونات بسيطة جدًا كما أنها لا يتم إضافة الكثير من التوابل، مكونات تحضيرها هي:
- نصف كيلو من الكبدة.
- 2 ملعقة كبيرة من الثوم المهروسة.
- ملعقة كبيرة من الكمون.
- نصف ملعقة كبيرة من الكزبرة الناشفة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نص ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من الثوم البودر.
- 3 معالق كبيرة من عصير الليمونه.
- فلفل أخضر وأحمر.
- ملعقة صغيرة من الزيت.
- 3 معالق من الخل الأبيض.
طريقة تحضير الكبدة بالفلفل و الثوم
من أكثر الوصفات التي لابد من تحضيرها بشكل مستمر هي الكبدة لأنها تحتوي على قيم غذائية مفيدة جدًا لجسم الإنسان، كما يفضل أن نقوم بتحضيرها من المنزل والأبتعاد عن شراءها مو الخارج لكى نتأكد من جودة ونوع الكبدة، ولهذا نحرص دائمًا على تقديم كافة الطرق لتحضير الطعام من المنزل، وسنقدم لكم طريقة تحضير الكبدة بالفلفل و الثوم من المنزل، كما أن الكبدة من الوجبات السريعة جدًا كما أنها لا تحتاج خطوات كثيرة، وطريقة تحضيرها هي:
- في البداية نحضر الكبدة ونقوم بتقطيعها شرائح رفيعة جدًا، لا تقومي بغسل الكبدة لكى لا تفقدي القيم الغذائية التي تحتوي عليها.
- بعد ذلك نحضر حبات الفلفل الاخضر و الأحمر ونقوم بتقطيعها شرائح رفيعة.
- نفرم الثوم بالسكينه بالضغط على فص الثوم وفرمه بالسكين لكي يحتفظ برائحته.
- نضع طاسة على نار متوسطة حتى تسخن او جريل.
- بعد أن تسخن الطاسة نضع الكبدة المقطعة شرائح ونقلبها حتى يتغير لونها إلى اللون البني.
- ثم نضيف الثوم المفروم ونستمر في التقليب المستمر، ثم نضيف الكمون و الفلفل الأسود و الكزبرة و الثوم البودرة و عصير الليمون.
- نقلب كافة هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يمتزجا ونتركها على نار متوسطة لمدة 10 دقائق.
- بعد ذلك نضيف حبات الفلفل الأخضر و الأحمر المقطع شرائح والخل ونقلبهم جيدًا.
- نتركها على نار متوسطة لمدة دقيقتين حتى يبدأ حبات الفلفل ان تذبل قليلًا و تستوي الكبدة وتجف الماء التي تحتوي عليها.
- نطفي على الكبدة ونقوم بوضعها في سندوتشات الفينو مع إضافة الطحينة وتقدم وهي ساخنه للطعام بالصحة والهنا
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