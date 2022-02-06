طريقة عمل الكبدة بالفلفل و الثوم السريعة على أصولها بطعم وريحه مثل المطاعم

تعد الكبدة من أكثر الوجبات و الوصفات المغذية جدًا وهذا لأنها تحتوي على العديد من الفوائد الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان، لهذا تعد من أكثر الأكلات التي ينصح الأطباء بتناولها وبالأخص الأطفال، كما أن الكبدة من الوجبات السريعة جدًا و اللذيذة التي يعشقها الجميع لهذا يطلبون دائما تحضيرها و يذهبون دائما إلى المحلات لتناول الكبدة، ولذلك سنقدم لكم طريقة تحضير الكبدة بالفلفل و الثوم من المنزل بكل أسرارها.

مكونات تحضير الكبدة بالفلفل و الثوم

الكبدة من الوصفات التي لا تحتاج سوي مكونات بسيطة جدًا كما أنها لا يتم إضافة الكثير من التوابل، مكونات تحضيرها هي:

نصف كيلو من الكبدة.

2 ملعقة كبيرة من الثوم المهروسة.

ملعقة كبيرة من الكمون.

نصف ملعقة كبيرة من الكزبرة الناشفة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نص ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الثوم البودر.

3 معالق كبيرة من عصير الليمونه.

فلفل أخضر وأحمر.

ملعقة صغيرة من الزيت.

3 معالق من الخل الأبيض.

طريقة تحضير الكبدة بالفلفل و الثوم

من أكثر الوصفات التي لابد من تحضيرها بشكل مستمر هي الكبدة لأنها تحتوي على قيم غذائية مفيدة جدًا لجسم الإنسان، كما يفضل أن نقوم بتحضيرها من المنزل والأبتعاد عن شراءها مو الخارج لكى نتأكد من جودة ونوع الكبدة، ولهذا نحرص دائمًا على تقديم كافة الطرق لتحضير الطعام من المنزل، وسنقدم لكم طريقة تحضير الكبدة بالفلفل و الثوم من المنزل، كما أن الكبدة من الوجبات السريعة جدًا كما أنها لا تحتاج خطوات كثيرة، وطريقة تحضيرها هي: