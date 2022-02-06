طريقة عمل الكنافة النابلسية على أصولها بطعم لذيذ احلي من محلات الحلويات

طريقة عمل الكنافة النابلسية، يشتهر شهر رمضان الكريم بالحلويات الشرقية ومن أشهي هذه الحلويات الكنافة بأنواعها وخاصة الكنافة النابلسية وذادت شهرة الكنافة النابلسية في السنوات القليلة الماضية ويرجع هذا النوع من الكنافة إلي الشعب السوري منذ قدوم الأشقاء السوريين إلي مصر في الفترة السابقة، لذلك يبحث الكثير من ربات البيوت على طريقة ناجحة لعمل الكنافة النابلسية في البيت لذلك سوف نتعرف سويا من خلال هذا المقال القادم على طريقة تحضير الكنافة النابلسية بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات بسيطة وهي كالآتي.

طريقة تحضير الكنافة النابلسية

حصلت الكنافة النابلسية على إعجاب العديد من الأشخاص لذلك يحرص البعض على تناولها يوميا في شهر رمضان المبارك، وتتميز الكنافة النابلسية على نوع معين من الجبن وهذا المكون يجعلها مختلفة عن باقي أنواع الكنافة المختلفة لذلك سوف نتعرف على طريقة صنعها باحترافية:

المكونات: