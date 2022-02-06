نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التفتيح كريم الليمون والنشا المعجزة لتبييض البشرة والأماكن السوداء والكلف بنتيجة مذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعلم جيدا أن الجفاف يؤدي إلى تشقق القدم واليدين، ويؤدي أيضا إلى ظهور القشرة حول الشفاه وعلى الخدود وبالأخص في فصل الشتاء، لأن برودة الجو تؤدي للتعرض للفحات الهواء البارد على حدوث حالة من الجفاف، فقد لا نلاحظها من أول مرة ولكن مع تكرارها تبدأ طبقة من الخشونة تظهر على سطح الجلد، ومعا إهمال ترطيبها تتحول هذه الخشونة إلى تقشف وقد تصل مع الإهمال إلى مرحلة الجروح، فكل هذه العوامل لابد من العناية بها بطرق سهلة وبسيطة كل يوم قبل النوم حتى لا نتعرض إلى مثل هذه المآسي، لأنها تؤدي في النهاية إلى اسمرار الجلد.

علاج التشققات وجفاف الجلد

نجد أن التشقق والجفاف هما أساس اسمرار اليدين والوجه وحتى القدمين وغيرهما من مناطق كثيرة في الجسم، فكما قلنا تبدأ العملية بالتعرض لتيارات الهواء الباردة بالأخص في فصل الشتاء، ولكي نتخلص من هذه الحالة ونحمى الجلد منها، كل يوم يجب علينا استعمال هذه الوصفات قبل النوم مباشرة وبشرط أن نتركها حتى الصباح، ثم نقوم بغسل اليدين والبشرة بالغسول العادي.

ترطيب البشرة بالفازلين

نعلم جيدا أن الفازلين هو مادة ملطفة للجلد والتي تعمل أيضا على حمايته من الجفاف والتشقق، ولذلك يتم استخدامه على بشرة الأطفال دائما، وبالأخص الفازلين الطبيعي وليس الفازلين الصناعي، لأنه مفيد جدا للجلد والبشرة.

تنعيم البشرة بالليمون

يعتبر الليمون من العناصر الأساسية التي تعتني بالبشرة ونعومتها، وفي نفس ذات الوقت تعمل على تفتيحها وتخليصها من طبقة الاسمرار الموجودة بالبشرة، فنقوم بقسم الليمون إلى نصفين، ثم نقوم بعصر ألليمونه ونترك بعد العصير بها، ونقوم بعد ذلك بتمرير ألليمونه على اليدين والبشرة والقدمين ونترك العصير على الوجه واليدين والقدمين حتى الصباح، ثم بعد ذلك نقوم بغسل البشرة واليدين والقدمين بالماء البارد.

ترطيب البشرة بالجلسرين

نعلم جيدا أن الجلسرين من المواد المحسنة والملطفة والرطبة للبشرة والجلد، والتي تعمل على ترك البشرة ناعمة وطرية، نقوم بأخذ بعض الجلسرين على اليدين والبشرة، ونقوم بدعك المناطق الخشنة بالجلسرين، ثم نقوم بتركه على البشرة والجلد حتى الصباح، ونقوم بغسل البشرة واليدين بالماء الدافئ.

كريم الزبادي والليمون

نقوم بعصر الليمون على الزبادي ونمزجهم جيدا حتى يتجانسوا ويكون ملمسه كريمي، ثم يتم وضع جزء باليد على المناطق الخشنة ونقوم بتدليكها جيدا، ونترك هذا المزيج عليها لمدة ساعة تقريبا، ثم بعد ذلك نقوم بغسلها حتى لا يترك الزبادي آثر أثناء النوم، يجب تكرار هذه الوصفات بشكل يومي، لأنها تساهم في حماية الجلد وتفتيحه.