ب2 كوب دقيق أعملي البقسماط بالسمسم على أصوله بمقادير سهلة ومقرمشة ألذ من المخابز

البقسماط من المخبوزات المشهورة جدًا وذلك يرجع لحب الناس له بشكل كبير، وشرائه بشكل دائم، وذلك لكثرة تناوله أثناء الإفطار مع كوب اللبن بالشاي الذي يعشقه الجميع، كما يمكن تناوله كنوع من السناكس الخفيف بين الوجبات، ولذلك القيام بعمله في المنزل سوف يكون افضل من شرائه جاهز، وهو ماقد جئنا بطريقة تحضيره في هذا المقال يمكنكم متابعتنا لمعرفة خطوات تحضير البقسماط بالتفصيل.

يعد البقسماط من المخبوزات المقرمشة اللذيذ، والتي يمكننا تناولها مع كوب من الشاي بالحليب كوجبة إفطار سريعة، وغالباً ما نقوم بشرائها من المخابز، ولكن هل فكرت يوماً أن تقوم بصنعها بيدك لأولادك في المنزل، فإذا كنت تريد عمله بطريقة مضمونة عليك بمتابعة هذا المقال لتجد أفضل طريقة لعمله وجعل مقرمشاً.

هناك العديد من المخبوزات المقرمشة التي يحبها الكثير ويفضلونها كنوع من الاكلات الخفيفة، ومن أهم هذه الأنواع هو البقسماط المحمص اللذيذ، ويتم تناوله في الغالب في الصباح فهو من أشهر وجبات الإفطار اللذيذة مع الجبن أو الشاي باللبن، واليوم قد جئناكم بطريقة عمل البقسماط فى المنزل بكل سهولة، و بتكاليف بسيطة تابعونا من خلال هذا المقال.

طريقة عمل البقسماط فى المنزل بخطوات بسيطة

اذا كنتم من عشاق البقسماط بالسمسم اللذيذ، فلا تترددو في تحضيره في المنزل لتوفير الكثير من المال، وحتى يتم تواجده في المنزل في أي وقت، وخطوات عمل البقسماط بالسمسم كالتالي:

المكونات

كوبين من الدقيق الأبيض أو أكثر حسب الكمية المطلوبة.

ملعقة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من الزيت النباتي.

كوب من الماء الدافئ للعجن.

ربع كوب من السمسم الأحمر.

طريقة التحضير