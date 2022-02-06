طريقة تنظيف الكرشة بالأسبرين والبيكنج باودر في 10 دقائق فقط لتصبح ناصعة البياض بأقل مجهود

تنظيف الكرشة من أكثر المشكلات التي تواجه ربات البيوت وذلك للتخلص من رائحتها الغير محببة والمواد الخضراء الملتصقة بها، ويهم الكثيرون التعرف على طريقة سهلة وبسيطة لتنظيف الكرشة بإستخدام مكونات متوفرة بالمنزل وبأقل مجهود، خاصة أن إنجاز مهمة تنظيف الكرشة تحتاج إلى مجهود كبير نظراً لإلتصاق الطبقة الخضراء بتجويف الكرشة، ومع ذلك فإنها من الأطعمة المحببة عند الكثيرون والذين يحرصون عل تناولها بإستمرار، لذا كان لابد من التعرف على طريقة سهلة وبسيطة لتنظيف الكرشة بأقل مجهود.

هناك العديد من الحيل التي توصلت إليها الكثير من النساء بعد تجارب عدة في المطبخ لتنظيف الكرشة بسهولة، وهي حيل سحرية بمكونات بسيطة تجعل الكرشة نظيفة تماماً وبيضاء بأقل مجهود، ومن أبرز تلك المواد التي تستخدم في تنظيف الكرشة هما الأسبرين والبيكنج باودر، ونوضح طرق تنظيف الكرشة بسهولة على النحو التالي.

طريقة تنظيف الكرشة بالأسبرين

قومي بوضح الكرشة في طبق به ماء فاتر لمدة ربع ساعة.

وفي طبق أخر ضعي 2 لتر من الماء الساخن مضاف إليه 2 قرص من الأسبرين ثم قومي بالتقليب.

اخرجي الكرشة من الماء الفاتر وضعيها في ماء الأسبرين لمدة 10 دقائق.

قومي بإخراج قطع الكرشة واحدة تلو الأخرى من ماء الأسبرين وقومي بتنظيف الطبقة الخضراء بإستخدام سكين أو ملعقة.

واصلي كشط قطع الكرشة حتى تصبح بيضاء.

بعد التأكد من وصول الكرشة إلى اللون الأبيض المطلوب قومي بوضعها تحت الماء في وعاء كبير.

ثم قومي بنقع الكرشة لمدة دقائق في مقدار من الخل والليمون وبعدها تصبح نظيفة وجاهزة للطهي.

طريقة تنظيف الكرشة بالبيكنج باود

ضعي ماء ساخن في طبق ثم أضيفي إليه 3 معالق كبيرة من البيكنج باودر.

قومي بوضع الكرشة في طبق البيكنج باودر لمدة 10 دقائق.

قومي بإخراج قطع الكرشة واحدة تلو الأخرى من طبق البيكنج باودر، ثم قومي بإزالة الطبقة الخضراء بإستخدام السكين، وفي حالة عدم الوصول إلى النظافة المطلوبة أعيديها مرة أخرى إلى ماء البيكنج باودر وأعيدي الكشط حتى تمام النظافة والوصول للون الأبيض.

قومي بنقع الكرشة بعد تنظيها في وعاء به كمية من الخل والليمون والماء للتخلص من الرائحة الكريهة للكرشة.

طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون

قومي بغسل الكرشة بالماء ثم ضعيها في وعاء.

انثري نصف كوب من ملح الليمون على الكرشة ثم أضيفي الماء المغلي بحيث يغطيها تماماً.

اتركي الكرشة في ماء ملح الليمون لمدة ساعة أو حتى يبرد الماء.

قومي بتنظيف قطع الكرشة بواسطة السكين، وستلاحظي أن الطبقة السواء الخشنة المتكونة على الكرشة تتفتت بسهولة ويمكن ازالتها بدون مجهود.

يمكنك ازالة الطبقات الخضراء من الكرشة عن طريق تقشيرها بيديك بدون مجهود.

قومي بغسل الكرشة بالماء الفاتر حتى تختفي الرواسب الخضراء تماماً.

صفي الكرشة ثم أضيفي إليها ملح ليمون مرة أخرى للنقع لمدة ساعة، ثم واصلي التنظيف لإزالة أي طبقة خضراء متبقية عليها، وبعدها أغسليها بالماء الفاتر وانقعيها في ملح الليمون مرة أخرى لمدة ربع ساعة.

واصلي عملية النقع في ملح الليمون ثم التنظيف والكشط لإزالة أي طبقة ملتزقة بالكرشة وحتى تمام التأكد من الوصول للون الأبيض.

بعد الإنتهاء من تنظيف الكرشة اغسليها بالملح والدقيق للتأكد من اختفاء الرائحة الكريهة.

قومي بوضع الكرشة في وعاء به كمية من الخل والليمون والملح للتأكد من نظافتها بشكل تام، قبل القيام بغسلها بالماء والبدء في طهيها.

طريقة تنظيف الكرشة بالخل