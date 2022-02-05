معجزة ملعقة الحلبة لإزالة التجاعيد وشد وتبييض البشرة في آن واحد ستبدين في سن ال20 مهما كان عمرك

توجد العديد من فوائد الحلبة التي تفيد البشرة وجسم الإنسان ولها دور كبير جدا في المحافظة على الصحة والجمال فمن المعروف أن الحلبة لها القدرة في الحصول على بشرة نضرة ومشرقة، فهذا يحدث بمجرد تناول مشروب الحلبة ولكن المفعول الأقوى يظهر من خلال إستخدام بذور الحلبة لعلاج مشاكل كثيرة متعلقة بالبشرة ومن ضمنها السواد الذي يوجد بها والهالات السوداء وحب الشباب والبقع الداكنة وغير ذلك العديد، فكل مشكلة منهم تعتبر من المشكلات الكبيرة التي توجد في حياة معظم الفتيات، لذلك تلجأ إلى البحث عن أفضل إستخدام يساعد في علاج كل هذا والوصول إلى الحل المناسب لها لذلك نجد أحيانا أن عدد من الفتيات يرغبون في إستخدام أنواع معينة من المنتجات سواء كانت كريمات أو غيرها،

فكل هذا لا يناسب للبشرة لأنها قد تتمتع بجلد حساس جدا لا يمكنه أن يقاوم المواد الضارة التي تحتوي عليها هذه الأشياء، فنتيجة كل هذا البحث يتضح لنا أن إستخدام الخلطات الطبيعية مثل خلطة الحلبة، هي أفضل بكثير من إستعمال هذه المنتجات وغير ذلك أن الحلبة تعد من أنواع النباتات التي لابد من تناولها لأنها تمتلك عدة فوائد للجسم وتعالجه من أمراض كثيرة، فهي تعمل على معالجة الإمساك وتخفيف آلام المعدة وتساعد الجسم من التخلص من جميع السموم التي ممكن أن تكون موجودة به وتعالج أيضا إلتهاب الحلق ونزلات البرد.

مكونات وصفة الحلبة للبشرة

تدخل الحلبه المطحونه فى وصفه طبيعيه لتبييض البشرة والجسم، فهى يمكن تحضيرها داخل المنزل، ولا تسبب اى حساسية للبشرة، بل انها تعمل على إزالة القشرة والبقع السوداء وتحافظ على نقاء البشرة، ايضا تعطى البشرة نضارة وحيوية، فطريقة اعداد الوصفة، هى حلبه مطحونه و 3ملعقة كبيرة من ماء الورد و ملعقة كبيرة من اللبن البودرة، ثم تمزج جميع المكونات جيدا ثم توضع على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء البارد، سوف تحصلين على بشرة نضرة وبيضاء .

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من بذور الحلبة.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

طريقة عمل وصفة الحلبة للبشرة