بالحليب اعملي حلى الخشخش الشهية بطعم رائع ومميز بدون فرن

تعد حلى الخشخش من الحلويات الشهية التي يتم تحضيرها بالشعيرية والكريمة، كما يقبل عليها ويعشقها الكثيرين من الصغار والكبار وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، كما تتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الحليب والكريمة والشعيرية، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومذاق مختلف، وهي مفيدة جداً ومليئة بالعناصر الغذائية المفيدة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل حلى الخشخش الشهية في المنزل.

مقادير عمل حلى الخشخش

تحتوي حلى الخشخش على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ربع كيلو من الشعيرية الباكستانية.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

٢ كوب من الحليب الدافئ.

عبوتان كبيرتان من القشدة.

بسكويت مملح.

٢ ظرف كريمة خفق.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير حلى الخشخش الشهية في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-

نحضر طاسة ونضعها على النار مع وضع الزبدة حتى تذوب، بعد ذلك نقوم بإضافة الشعيرية ونقوم بتحميرها حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نتركها جانبا. بعد ذلك نحضر الخلاط الكهربائي ونقوم بخفق كوب من الحليب مع الكريمة والقشدة حتى يتجانس المزيج جيداً. ثم نقوم بتغميس البسكويت في الحليب المتبقي، بعد ذلك نقوم بتوزيعه كطبقة في قاع الصينية. بعد ذلك نقوم بتوزيع مزيج من الكريمة فوق البسكويت، ثم نضع طبقة من الشعيرية المحمرة. نقوم بتكرار هذه العملية حتى تنتهي الشعيرية على الوجه ثم ندخلها الثلاجة لمدة لا تقل عن ليلة كاملة وتقدم باردة. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى حلى خشخش لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد الحليب على الجسم

هناك عدة فوائد الحليب على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-