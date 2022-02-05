بكوب زبادي اصنعي البسبوسة المرملة السادة بطريقة سهلة أحلى من الجاهزة

البسبوسة حلوى عربية جميلة تتمتع بقوامها الدائب وشكله الجميل الذي يجذب الناس إليها، ويطلق عليها العديد من الأسماء، ولها فوائد رائعة لصحة الجسم، حيث تمنح الجسم الطاقة والحيوية لأنها تحتوي على كمية مناسبة من السكريات التي يحتاجها الجسم أثناء النهار أو ممارسة الأعمال الشاقة، يمكن تحضيرها بالمكسرات، أو القشدة، أو الحليب السائل، وطريقة تحضيرها بسيطة للغاية ولا تكلفنا وقت طويل أثناء التحضير، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البسبوسة المرملة السادة بطريقة سهلة أحلى من الجاهزة.

مكونات البسبوسة المرملة السادة

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كالتالي:-

كوب من الحليب. كوب من الزبادي. ثلاث ملاعق كبيرة من السمنة السائلة. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. كيس من البسبوسة. ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا. ثلاث أكواب من الشربات البارد. ربع كوب من جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير البسبوسة المرملة السادة بطريقة سهلة وبسيطة أحلى من الجاهزة وهى كالتالي:-

نحضر وعاء ونقوم بتفريغ كيس البسبوسة داخله، ثم نضيف إليه البيكنج بودر ونقلبهم مع بعض جيداً.

بعد ذلك نقوم بإضافة السمنة ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط مثل الرمل تماماً.

ثم نضيف الزبادي على الخليط ونقلب برفق حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب بالتدريج حتى نحصل على القوام المناسب.

نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من السمنة، ثم نصب الخليط داخلها ونقوم بتوزيعه بالتساوي على الصينية كلها.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تتحمر وتنضج تماماً.

نخرج الصينية من الفرن ونصب عليها الشربات البارد مباشرة ونتركها حتى تبرد تماماً.

ثم نقوم بتقطيعها وتقديمها بألف صحة وهنا على قلوبكم.

نصائح عند عمل البسبوسة بالمنزل

سوف نقدم لكم بعض النصائح البسيطة وهى كما يلي:-