ملعقتي السرية ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها وانسي أنها تكش أو تفك منك تاني كفتة الحاتي بكل أسرار نجاحها

هناك العديد من أنواع اللحوم التي يتم اعدادها في المنزل حتى تكون طرق مميزة يتم من خلالها تناول اللحوم بعيدا عن الطرق التقليدية ‏التي يقوم بإعدادها دائما في المنزل من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة الأعداد الكفتة وهي الكفتة الحاتي أحب اكثر انواع الكفتة اللذيذة التي يتم شراؤها من مطاعم ‏إعداد أكلات المصرية الشهيرة وذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الطفل حتى بطريقة مميزة حتى يكون لها طعم جميل ولذيذ مثلا طعم الكفتة التي نحصل عليها من المطاعم وسنتحدث ‏أيضا عن العديد من المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الكفتة.

‏‏مكونات إعداد كفتة الحاتي

‏

تتكون الكفتة حاتي من اللحم المفروم الذي نقوم بإعداد به من خلال اللحم الطازج ‏ولكن حتى يتمسك هذا اللحم جيدا يمكننا الحصول على قوام طبيعي لابد من اضافة بعض المكونات التي تساعد على تماسك هذا اللحم من خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كفتة الحاتي وهذه المكونات هي:

‏

ملعقة من الطحين

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

‏

‏ بصلة مفرومة متوسطة الحجم

‫1\2‬ كيلو من اللحم المفروم الضاني‬

‫1\2‬ كيلو من اللحم المفروم الضاني‬ كيس من البكينج بودر

‏

طريقة إعداد الكفتة الحاتي

‏

في ما يلي سنتحدث عن طريقة المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الكفتة الحاتي في المنزل وهذه الطريقة هي:

‏