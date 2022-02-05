سر مفعول مشروب الكركم السحري للتخسيس هتخس وانت نايم 10 كيلو فى 5 ايام وجسمك هيبقى ماكينة حرق

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عمر شويل - جدة سر مفعول مشروب الكركم السحري للتخسيس ، يعتبر الكركم واحد من التوابل الرائعة والتي تحمل العديد من الفوائد بالإضافة إلى تمتعها بالنكهة القوية التي تميزها دائماً، ويوجد الكثير من الطرق للاستفادة من عشبة الكركم سواء في علاج الأمراض أو خسارة الوزن وهو الاستخدام الأكثر له لأنها تحتوي على عناصر فعالة تساعد على خسارة الوزن طبيعياً وبسرعة كبيرة.

بالإضافة إلى أنه آمن جداً على الصحة ويفيد الجسم ولا يترك أي آثار جانبية ويتم استخدامه بأكثر من طريقة سوف نتعرف عليها في السطور القادمة فتابعونا دائماً.

سر مفعول مشروب الكركم السحري للتخسيس

أكدت الكثير من الدراسات التي قد تمت حديثاً الدور المهم الذي يلعبه الكركم لخسارة الوزن، فهو يحتوي على مادة الكركمين المشهورة بعناصرها المضادة للالتهابات والناتج عنها الإصابة بالسمنة ومن أهم فوائد الكركم ما يلي:

الكركم يكزون مضاد فعال للالتهاب لأنها من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالسمنة وتراكم الدهون في الجسم.

يعمل على تسريع عملية التمثيل الغذائي القادر على حرق الدهون في الجسم ويحد من تراكمها في منطقة البطن، كما أنه يساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم والدهون الثلاثية والسكر في الدم.

فتناول شاي الكركم الدافئ يعتبر من الطرق الجيدة للقضاء على الوزن الزائد بالإضافة إلى أنه يحسن عملية الهضم ويقضي على اضطرابات المعدة وانتفاخ الغازات والبطن.

يساهم في زيادة إنتاج العصارة الصفراء التي تعمل على استحلاب الدهون وتمنع من تراكمها.

الكركم من الأعشاب التي تساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم ويحد من مقاومة الإنسولين ويحد تراكمها مما يؤدي إلى إنقاص الوزن بشكل أمن.

طريقة تحضير مشروب الكركم للتخسيس

يعتبر مشروب الكركم من أفضل المشروبات للتخسيس التي يمكن الاعتماد عليها لخسارة الوزن الزائد والتخلص من الدهون نهائياً:

مشروب الكركم والزنجبيل والقرفة لخسارة الوزن

هو مشروب قوي وفعال لديه قدرة على حرق الدهون وتحسين عملية الهضم وتنشيط الدورة الدموية وتقوية الجهاز المناعي ويتم تحضيره كما يلي:

المكونات:

عصير ليمون.

شرائح الزنجبيل.

4/1 ملعقة صغيرة كركم.

2 عود قرفة خشب.

طريقة التحضير: