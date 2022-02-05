نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم الخميرة لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين أقوي كيراتين طبيعي للشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقوي كيراتين بالخميرة من الممكن الحصول عليه من خلال الاعتماد على مكونات بسيطة لا بد وأن يتم مزجها مع الخميرة لعمل أفضل تركيبة طبيعية من الخميرة للاستمتاع بالشعر فائق النعومة، والتخلص وبشكل تام من أي أثر من آثار التجعد، وتلك الخلطة الطبيعية من الخميرة التي من الممكن أن تمكث على الشعر لفترة بسيطة تتسبب في الحصول على خصلات الشعر المفرودة، كما أن خليط الخميرة يعتبر من الخلطات الطبيعية والتي تغني عن استعمال المكونات الغير طبيعية، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن تركيبة الخميرة المنعمة للشعر، كما سنوضح خطوات التحضير مع بيان أهم مكونات الوصفة والمعززة لأثر الخميرة الفعال على الشعر.

اقوي كيراتين بالخميرة

نتعرف من خلال الآتي على أهم المعلومات عن الوصفة الطبيعية والتي يكون الخميرة مكون أساسي فيها يعمل على تغذية خصلات الشعر وفروة الرأس والتخلص من أي أثر من آثار التجعد، ومن الممكن أن نستعمل المكونات الآتية لعمل كيراتين الخميرة.

مكونات لتحضير كيراتين الخميرة

من الممكن أن يتم استعمال المكونات الآتية لعمل أفضل تركيبة منعمة للشعر والمكونات تكون على النحو الآتي:

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الفازلين.

طريقة التحضير لوصفة الخميرة

وصفة الخميرة من أكثر وأرخص وصفات كيراتين الخميرة والتي من الممكن أن يتم تحضيرها في البيت بالاعتماد على خطوات بسيطة نتحدث عنها من خلال الآتي من تلك السطور المقبلة:

نقوم باستعمال وعاء عميق جاف ونظيف.

يتم وضع الفازلين للإذابة في حمام مائي.

يضاف مقدار الخميرة المذكور في الوصفة.

يتم وضع ملعقة العسل مع النشا والتقليب الجيد

وترك المزيج القليل من الوقت للتأكد من فعالية ونشاط مكون الخميرة.

بعد ظهور فقاقيع من الخميرة على سطح المزيج نتأكد بذلك أن الخميرة نشطة وفعالة، ومن الممكن استعمالها وإضافة بقية المكونات مع بعضها والمزج الجيد ليتكون خليط أشبه في قوامه بقوام السيروم.

تطبيق الخليط على الشعر نصف ساعة ثم غسله بالماء الفاتر.

يمكن عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن باستخدام مكونات طبيعية في المنزل تساعد على فرد الشعر الخشن بسرعه ويتكون من بياض بيضة واحدة واخلطيه مع زيت الزيتون جيدا وضعيهم لمده ساعه واحدة علي شعرك ثم قومي لفرد شعرك الخشن واغسليه بالماء البارد والشامبو وهذا يعمل على تنعيم الشعر الخشن والمجعد بصورة كبيرة جدا يجعله حرير