مشروب اللاتيه بعدة طرق مختلفة

يحب عدد كبير من الناس مشروب اللاتيه فهو يعد من أكثر المشروبات مبيعاً وطلباً في العديد من الكافيهات فستجد عدد كبير من الناس يطلب هذا المشروب كل يوم بمختلف أنواعه ونكهاته، لذلك بدلاً من أن يذهب أولادك أو تذهبين لشرائه من الخارج تعملي كيف تحضريه في المنزل بطريقة سهلة للغاية.

مشروب اللاتيه

طريقة عمل اللاتيه بالمارشميلو:

يمكنك تحضير هذا المشروب وإضافة المارشميلو إليه ليعطيه طعم مميز وهو مشروب مناسب لفصل الشتاء، لتحصيره تحتاجين إلى

نصف كوب من اللبن الساخن.

ملعقتان صغيرتان من السكر الأبيض أو حسب الحاجة.

ثلث كوب من الماء.

ملعقة ونصف كبيرة من مسحوق النسكافيه أو قهوة سريعة الذوبان.

خمس حبات كبيرة من المارشميلو الأبيض أو الألوان.

خطوات تحضير المشروب:

في الخلاط أو محضر الطعام ضعي كلاً من اللبن الساخن والسكر.

اخفقي المكونات معاً حتى يذوب السكر تماماً في الحليب.

استمري في الخفق لعدة دقائق إلى أن تحصلي على الرغوة المطلوبة.

ضعي الخليط في كوب التقديم بحرص حتى لا تفسدي الرغوة.

قومي بتسخين الماء على نار عالية حتى تغلي.

ارفعي الماء من على النار ثم أضيفي القهوة سريعة الذوبان أو مسحوق النسكافيه وقلبي.

ابدأي في إضافة خليط القهوة إلى الحليب في الكوب.

يتم إضافة القهوة على الجدران حتى لا تفسد الرغوة وتبدأ في الارتفاع لأعلى الكوب.

يوضع المارشميلو على الوجه ثم يقدم الكوب ساخن.

مشروب اللاتيه بالتمر والشوكولاتة:

تحتاجين إلى:

كوب من اللبن السائل.

ثلاث حبات من التمر منزوعة النواه.

ملعقة كبيرة من بورد النسكافيه الخالي من الكافيين.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ناعم.

قطعتان من الشوكولاتة الخام أو بأي نكهة تفضلين.

خطوات عمل المشروب: