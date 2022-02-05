نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيلو حليب اعملي 2 كيلو زبدة فلاحي في البيت بمكونات إقتصادية بطعم ومذاق أحلي من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الزبدة الفلاحي بالحليب من أفضل الطرق التي من الممكن أن تتبع لعمل أفضل نوع من أنواع المكونات الدهنية والتي لها دور في المطبخ المصري والشرقي والعربي بوجه عام حيث تعد الزبد الطبيعي نوع من بين أهم وأفضل أنواع الدهن عالي القيمة الغذائية ويعد من الأنواع التي تعمل على تعزيز نكهة الطعام بشكل كبير، وتعد نوعية الزبد الطبيعي من أفضل نوعيات الزبد إذ أنها لا تكون محتوية على أي مواد دهنية خطيرة أو مهدرجة وتخلو من أنواع الدهون المشبعة لذا نعرض من خلال الآتي من تلك السطور المقبلة أهم المعلومات عن الطريقة التي من الممكن أن تتبع لتحضير سريع للزبد الفلاحي الطبيعي عالي القيمة الغذائية مع توضيح أهم المكونات التي من الممكن أن تستعمل للتحضير.

طريقة عمل الزبدة الفلاحي بالحليب

طريقة بسيطة ومميزة جدا لعمل الزبدة الفلاحي بالحليب، وتعد من بين أهم وأفضل الطرق المتاحة، والتي يكون من السهل على ربات البيوت أت تقمن باتباعها، إذ أن هناك تساؤل عن كيفية استخراج نوع الزبد الطبيعي من الحليب، وهذا لأهمية توفر الزبد الطبيعي في المنزل، ويكون بديل عن استعمال الزبد الصناعي المحتوي على كمية من الدهون المشبعة والتي تحمل الكثير من الأضرار للجسم حال تناول الغذاء المطهي باستعمالها، ومن الممكن أن نستخدم المكونات الآتية لتحضير الزبد من مكون الحليب.

مكونات لتحضير الزبد الفلاحي

إليك أفضل المكونات التي من الممكن أن يتم تحضيرها للحصول على أفضل نوع من أنواع الزبد الطبيعي عالي الدسم:

لتر من الحليب ويفضل النوع الجاموسي كامل الدهن.

وعاء مناسب.

ملعقة من الليمون.

ملعقة من الخل.

رشة من الملح.

طريقة التحضير للزبد الفلاحي

من الممكن أن يتم تحضير الزبد الفلاحي وبمنتهى السهولة من خلال خطوات بسيطة، وهذا ما سنتابعه من خلال الآتي:

قومي بإحضار وعاء ملائم وضعي فيه كمية الحليب المتوفرة.

على نار تكون متوسطة قومي بغلي الحليب ثم أضيفي الخل والليمون.

قلبي المكونات جيدا مع إضافة رشة الملح.

نلاحظ تكون كتل متجبنة من الحليب.

تتم تصفية الدهون بالكامل والتي تم فصلها عن الحليب.

كمية الدهون المتكونة هي الزبد الطبيعي ومن الممكن حفظها بالفريزر.

تعتبر الزبدة الفلاحي من أكثر الوجبات التي يحب تناولها الكبار والصغار ويمكن عمل الزبدة الفلاحي بسهولة من الحليب بكوب حليب يمكنك عمل الزبدة في دقائق فقط عليكي تطبيق الخطوات التي ذكرت في المقال وهذه الطريقة تساعدك كثيرا في عمل الزبدة الفلاحي وتكون مثل الجاهزة تماما في دقائق يمكنك عمل الزبدة الفلاحي الأصلية