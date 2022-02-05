نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اروع فطائر للفطار والعشا.. فطائر المقلاة السريعة بطعم رائع هشة وخفيفة واقتصادية هاايلة لازم تجربيها في المقال التالي
اروع فطائر للفطار والعشا.. فطائر المقلاة السريعة ، طريقة عمل فطائر المقلاة يعتبر الأمر سهل كل ماعليك هو تجربتها بنفسك ولذا كن مستعد لتعلم كيفية تحضيرها في مطبخك فهي إحدى الوصفات التي يجب عليك تجربتها وتأكد من نجاحها لأن مكوناتها اقتصادية ومتوفرة في كل منزل كما أنها لا تستغرق وقت أو جهد كبير، يمكن تقديمها كوجبة على الفطار فهي وصفة مثالية لأيام الأسبوع بل إنها أيضًا وصفة ممتازة للأطفال ولذا خوض التجربة دون أي قلق.
اروع فطائر للفطار والعشا.. فطائر المقلاة السريعة
كثيرا ما يبحث البعض عن أنواع عمل فطائر شهية وأيضا جديدة وليست من الأنواع التي اعتاد عليها الفرد منذ ولادته، لذا في الأيام السابقة قد ظهر أنواع للفطائر قد طرحها اكبر الشيفات الموجودين في العالم العربي ومنها فطائر المقلاة ومن هنا سنقدم إليكم طريقة صنعها في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وبمكونات اقتصادية ومتوفرة بداخل كل مطبخ عربي، وهي كالتالي:
- بيضتان.
- ثلاثة أكواب دقيق.
- كوب حليب فاتر و كوب ماء فاتر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية والسكر.
- ملعقة صغيرة ملح.
- فلفل أخضر وأحمر ناعم.
- بقدونس مفروم ناعماً.
- بصلة مفرومة ناعماً.
- نصف كوب زيت زيتون.
الحشو:
- جبن مع حبة البركة.
- ملعقة كبيرة معجون فلفل.
- ثلث كوب زيت زيتون.
- ملعقة صغيرة حبة البركة ونعناع مجفف.
طريقة تحضير فطائر المقلاة
- اخلطي كافة المكونات وهي الحليب والدقيق والبيكنج بودر والملح ثم نضع عليهم الزبدة ونبدأ في الخلط جيداً، ثم نضيف حبة البركة ونقلب مرة أخرى.
- ضعي الماء والخميرة والسكر وانتظري حتى يبدأ في الغليان بوعاء على جنب حتى تنتهي من الخليط.
- قومي بوضع الماء والخميرة فوق الخليط الأول ونعجن بشكل جدي حتى تصبح العجينة متماسكة تستطيع التعامل معها وتشكيلها بكل سهولة.
- غطي العجينة واتركيها لمدة نصف ساعة قومي بعد ذلك بتقطيع العجينة لكور صغيرة.
- وزعيها حتى تصبح رقيقة جدًا ثم نضع ملعقة صغيرة من الزيت في مقلاة تيفال، ونضع العجينة المسطحة في المقلاة وننتظر حتى تبدأ في النضج، ثم نضيف الجبن المبشور أو الزعتر أو المرتديلا أو أي نوع نريده على نصف الكمية، وقلبي النصف الآخر فوق الحشوة، واتركيها دقيقتين.
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