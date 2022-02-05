بطريقة جديدة اصنعي القرص الفلاحي الطرية باللبن الرائب على أصولها أحلى من المخابز

القرص الفلاحي ، من المعجنات الجميلة التي تنتشر بكثرة في صعيد مصر، وكثير من الفلاحين يقومون بتحضيرها في البيت بدل من شرائها من الخارج، كما تتمتع القرص بطراوتها وقوام الخفيف الهش الذي يميزها عن المخبوزات الأخرى، ويتم حشوها بعدة حشوات مختلفة مثل العجوة، والسكر، والجبنة، وهى جميلة ولذيذة الطعم ويقبل على تناولها الصغار والكبار، كما يتم صنعها في الأعياد والمناسبات حيث تعطي للبيت السرور والبهجة أثناء التحضير، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية باللبن الرائب على أصولها أحلى من الجاهزة.

مكونات القرص الفلاحي الطرية باللبن الرائب

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

كوب من اللبن الرائب.

ثلاث أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقتين من السكر.

رشة صغيرة من الملح.

كوب من الزيت النباتي.

ربع كوب من السمسم.

كوب من الحليب الدافئ للعجن.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير القرص الفلاحي الطرية باللبن الرائب بقوام هش وخفيف أحلى من الجاهزة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع الدقيق، والخميرة، والسكر، والبيكنج بودر، والسمسم، والزيت ، واللبن الرائب ونقلبهم جيداً مع بعض. ثم نقوم بإضافة الحليب بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية سهلة التشكيل، نغطي العجين ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يختمر جيداً. بعد ذلك نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من السمنة، ثم نقوم بتقطيع العجين إلي كرات متوسطة الحجم، نرص قطع العجين على الصينية ونضغط عليها بواسطة اليد حتى تصبح مثل الدائرة. نغطي الصينة بقطعة من القماش النظيف ونتركها حتى يتضاعف حجم القرص مرة أخرى. نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيداً. ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تتحمر وتنضج تماماً، نخرجها من الفرن ونضعها على طبق التقديم وبألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل القرص الفلاحي الطرية بالمنزل

سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة وهى كما يلي:-

يفضل أن يكون الدقيق من النوع الفاخر.

يفضل أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

خلط المكونات الجافة جيداً قبل السائلة.

تسخين الفرن جيداً قبل وضع الصينية.

ترك العجين يختمر جيداً قبل التقطيع.

ترك القرص تختمر على الصاج جيداً حتى تصبح هشة.

يفضل وضع الصينية على الرف الأوسط حتى لا تحترق.

طريقة عمل القرص الفلاحي بالعجوة