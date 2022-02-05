جربي السجق الاسكندراني بأحلى طريقة هتعملية بيها زي سجق المحلات بالظبط

طريقة عمل السجق الاسكندراني، يعتبر السجق من ألذ وأحلى الوصفات الشعبية المحببة لدى الجميع، حيث مذاقها الرائع المميز ورائحتها الشهية، ويعد من اللحوم الحمراء الغنية بالبروتين الذي يساعد على نمو الجسم، حيث يعد من أسهل الأكلات التي تعد بالمنزل في وقت قليل جدا واكثر نظافة وأمان، سوف نقوم بتحضير السجق بطريقة سهلة ولذيذة ومبسطة بجانب بعض الأطباق الرئيسية.

طريقة تحضير السجق الاسكندراني

المقادير:-

كيلو من السجق البلدي.

٢ ثمرة بصل مقطع جوانح.

ثمرة فلفل اخضر رومي مقطع شرائح رفيعة.

ثمرة فلفل أحمر حار مقطع صغير.

٢ فص ثوم مقطع شرائح.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهار.

ملعقة صغيرة كمون.

ربع كوب من الماء.

طريقة التحضير

في مقلاة على النار نقوم بوضع قطع السجق وعليها البصل والفلفل الأخضر والفلفل الحار ثم نقوم بالتقليب.

نقوم بإضافة الفلفل الأسود والبهار والكمون ونستمر في التقليب ثم نضيف كمية الماء ونتركه حتى ينضج.

قبل تمام النضج نقوم بوضع الملح والثوم ونتركه يغلي لمدة ٥ دقائق ويرفع من على النار ويقدم ساخنا.

يقدم بجانبه بطاطس مقرمشة و مكرونة أو أرز بسمتي وسلطة خضراء وطحينه.

سوف نقوم بتحضير وجبة رئيسية باستخدام السجق.

طريقة تحضير صينية بطاطس بالسجق

المقادير:-

نصف كيلو من السجق البلدي.

كيلو من البطاطس الحلقات.

٢ بصلة مقطعة دوائر رفيعة.

ثمرة فلفل أخضر رومى مقطعة دوائر رفيعة.

ثمرة طماطم مقطعة دوائر رفيعة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البهارات.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

طريقة التحضير:-

نقوم أولا بغسل الخضار وتقطيعه كما ذكرنا.

يوضع الخضار في صينية كبيرة ونقوم بوضع التوابل بالتدريج ونخلط المقادير جيدا.

ثم نضيف أصابع السجق مع البطاطس والخضروات ونضع كمية مناسبة من الماء وتترك على النار لمدة ١٥ دقيقة.

ثم توضع في فرن ساخن لمدة ٣٠ دقيقة حتى تمام نضج السجق والبطاطس.

نخرج الصينية من الفرن وتقدم ساخنة على المائدة.

يقدم بجانبها الأرز بالشعرية والمخلل المشكل أو السلطة الخضراء أو أرز بالكاري.

تقوم ربة المنزل بشكل دائم إلى التنوع في تقديم الأكلات والوجبات السريعة والخفيفة لأبناءها، فنجد أن السجق من اسرع الوجبات التي نقوم بإعدادها في المنزل بشكل آمن وصحي، لأن يشتهر جميع المطاعم بعمل ألكبده الاسكندرانى والسجق بتقديمه، ونظرا لتناول الكثير من الأشخاص السجق بصورة المختلفة فيكون آمن أكثر في المنزل.