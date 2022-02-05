في ثواني.. تنظيف البط من الزفارة والريش الصغير نهائيا يجعلها ناصعة البياض بدون تعب

تنظيف البط من الممكن أن تتخلص كل ربة منزل من أي تواجد للريش سواء من النوع القصير أو الناعم للغاية أو الذي ينمو تحت سطح الجلد في أي نوع من أنواع الطيور كالبط أو الدجاج ومختلف أنواع الدواجن من خلال مكونات كلها طبيعية وخالية تماما من أي مكونات ضارة فقط نستخدم مكونات ومقادير من المنزل تساعد في التخلص التام من تواجد الريش، وبذلك يصبح أي نوع من أنواع الدواجن أو البط جاهزة تماما على أن تطهى وتكون صحية وخالية من أي ريش قد يجعل شكلها ومذاقها غير مقبول وإليكم من خلال الآتي من تلك السطور المقبلة أهم المكونات والطرق المميزة والتي لها دور في تخليص الطيور من أي ريش قصير صعب الإزالة.

تنظيف البط من الريش

تنظيف البط ومختلف نوعيات الدواجن بسرعة من أي تواجد للريش يحتاج إلى بعض المكونات والتي من الممكن أن نستفيد منها في إزالة تامة للزغب وتعد متوفرة في المنزل، وتلك المكونات بالإضافة إلى الغرض الأساسي لها وهو التنظيف الجيد للطيور والبط ومختلف أنواع الدواجن، إلا أنها تساعد وبشكل كبير في التطهير التام لجلد البط وتطهير الدواجن بالكامل من الداخل ومن الخارج وإزالة أي روائح قد تكون سيئة متواجدة على جسم الدواجن وإليكم أفضل وأكثر تلك الطرق شيوعا.

طريقة الملح الخشن لتنظيف البط من الريش

من أبرز وأهم المكونات المنزلية التي لا بد من الاستعانة بها لتنظيف البط ومن الممكن أن تتم خطوات التنظيف على هذا النحو الآتي:

الإزالة للريش الطويل بالماء المغلي.

بعدها يتم غسل أي نوع من البط أو الدواجن بشكل جيد وتحت ماء الصنبور.

بعد الانتهاء من الغسل الجيد لجسم البط أو الدجاج يتم استعمال كمية من الملح حوالي نصف كوب من مكون الملح الخشن مع تدليك جسم البط، وإزالة أي ريش متواجد على الجلد ويكون قصير وبمنتهى السهولة.

من المفضل أن يتم نقع البط المنظف بالملح باستعمال كمية من الماء مع الخل والملح وسوف تلاحظين إزالة الريش نهائيا ويعمل علي التخلص من الزفارة نهائيا.

طريقة الردة لتنظيف الدواجن والبط

من الممكن أن نعتمد على الردة الخشنة للتخلص بشكل تام من أي تواجد للزغب باتباع الآتي:

غسل البط أو أي نوع دواجن بالماء.

بعد غسلها يتم تدليكها باستعمال الردة.