نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير الجبنة الرومي الكريمي المطبوخة في المنزل بكل سهولة في المقال التالي
الجبنة الرومي الكريمي المطبوخة ، من الوصفات السهلة واللذيذة، كما أن طريقة تحضيرها بالمنزل بسيطة للغاية ويتم إعدادها بواسطة الخلاط الكهربائي أو الكبة، كما يمكن تناولها مع العديد من الأطعمة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الجبنة الرومي الكريمي المطبوخة.
مكونات الجبنة الرومي الكريمي المطبوخة
سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في كل بيت ومكوناتها كالتالي:
- ٢ لتر من الحليب كامل الدسم.
- ملعقتين من الزبدة.
- خمس ملاعق من عصير الليمون.
- أربع مثلثات من الجبنة.
- ١٠٠ جرام من الجبنة الرومي المبشورة
- نصف ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الجبنة الرومي الكريمي المطبوخة وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بوضع الحليب في حلة علي النار ثم نتركه حتي يبدأ في الغليان.
- وبعدما يبدأ الحليب في الغليان نضيف إليه عصير الليمون، ثم نقوم بتهدئة النار.
- ثم نقلب في الحليب حتى ينفصل الجبن عن الماء ثم نغلق النار.
- ثم نقوم بتصفية الجبن بواسطة شاش نظيف.
- بعد ذلك نقوم بخلط الجبن في الكبة مع ملعقتين من الزبدة ونصف ملعقة من الملح والجبنة الرومي المبشورة والجبن المثلثات وملعقة من الماء الذي انفصل عن الجبن.
- ونستمر في الخلط لمدة ثلاث دقائق حتي نحصل على القوام الكريمي الخفيف.
- وفي حالة وجود القوام أثقل من اللازم نقوم بإضافة ملعقة أخرى من الماء الذي انفصل عن الجبن.
- ثم تكون الجبنة الرومي الكريمي بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.
- كما يمكن استخدام الخلاط في تحضير الجبنة بدلا من الكبة.
- كما يوجد العديد من الصوصات المميزة واللذيذة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل صوص الجبنة الباربكيو أو صوص الجبنة الرومي.
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