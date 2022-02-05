قبل فوات الاوان.. احذر تجميد الخبز في الفريزر يسبب امراض خطيرة للجسم

قبل فوات الاوان.. احذر تجميد الخبز في الفريزرتعتبر عملية تجميد الخبز في الفريزر من أكثر العمليات الخطيرة والتي تلجأ إليها الكثير من ربات المنزل وخاصة المرأة المصرية، حيث أن ربة المنزل تخشى على الخبز من أن يفسد إذا لم يتم حفظه وتجميده ولكن تجميده في الفريزر قد يتسبب في تعفنه وتكوّن مادة تتسبب في إصابة الإنسان بأمراض خطيرة وكان من بينها الأورام السرطانية الخبيثة، ويجب على كل أم وربة منزل أن تقرأ هذا المقال بدقة حتى تحافظ على صحتها وصحة أطفالها من هذه العملية الخطيرة.

أضرار تجميد الخبز في الفريزر

تتمثل خطورة وأضرار تجميد الخبز داخل الفريزر حفاظًا عليه من التعفن في أن ربة المنزل تقوم بحفظ الخبز بداخل كيس بلاستيكي.

فمن الأساس نقوم بشراء الخبز بداخل كيس بلاستيكي فالكيس البلاستيكي يتأثر بدرجات الحرارة والسخونة وبذلك يؤثر على الخبز.

فتقوم ربة المنزل بتخزين الخبز داخل الفريزر في كيس بلاستيكي فتتكون مادة تسمى بمادة “الديوكسين” التي تسبب الإصابة بأمراض السرطان الخبيثة.

كما أن الأكياس البلاستيكية تتحلل أحيانًا وتترسب مواد التحلل الخاصة بها على الخبز مما يسبب أمراض وخيمة.

والسبب الآخر الذي يؤثر في عملية تجميد الخبز ويجعلها خطيرة على صحة الشخص الذي يتناوله هو أن الخبز يتم خبزه ويصبح ساخنًا ثم يتم تبريده مرة أخرى ثم تسخينه مرة أخرى.

هذه العملية تشوّش على ترتيب جزيئات الخبز وتساهم بشكل كبير في تعفنه والمادة المتعفنة الناتجة من هذه العملية هي مادة سامة وتقلل من قيمة الخبز الغذائية.

الطريقة الصحيحة لتخزين الخبز في المنزل

لتخزين الخبز بطريقة صحيحة تمنعه من التعفن ومن فقد قيمته الغذائية عليك اتباع الخطوات التالية:-