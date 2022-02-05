نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب زبادي اصنعي بنفسك خبز العجوة الهش خطوة بخطوة مثل المخابز في المقال التالي
خبز العجوة من أجمل أنواع المخبوزات الطرية التي يتم صنعها في البيت بكل سهولة، لتقديمها للأطفال على الإفطار كوجبة غذائية رائعة تحمل العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وهو من المعجنات التي يقبل على تناولها الكثير من الناس وطريقة تحضيرها لا تكلفنا عناء كبير أثناء التحضير، كما يتمتع بقوام الخفيف الهش الذي يجذب الناس إليه، وطعمه للذيذ وشهي ويمكن تناوله بجانب المشروبات الساخنة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل خبز العجوة الهش خطوة بخطوة مثل المخابز.
مكونات خبز العجوة الهش
يتكون الخبز من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- نصف كوب من الزبدة الفاترة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- نصف كيلو من العجوة الجاهزة.
- كوب من الحليب الدافئ.
- كوب من الزبادي.
- بيضة واحدة.
- ثلاث أكواب من الدقيق.
- كيس من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة من السمسم.
- 4 ملاعق كبيرة من السكر.
- رشة صغيرة من الملح.
طريقة التحضير
سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير خبز العجوة الهش خطوة بخطوة أحلى من الجاهز بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء ونضع الحليب، والزبادي، والسكر، والزبدة والفانيليا، والبيض ونخفقهم جيداً بواسطة المضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط سائل.
- ثم نضيف الدقيق، والبيكنج بودر، والملح، والخميرة، والسمسم، على الخليط السائل ونقلب برفق حتى تختلط جميع المكونات معها بعضها.
- ندهن اليد بقليل من الزيت ونعجن الخليط بواسطة اليد حتى تتشكل لدينا عجينة ناعمة ومتماسكة، نغطي العجين ونتركه حتى يختمر ويتضاعف حجم.
طريقة حشو خبز العجوة
سوف نتعرف على أبسط طريقة لحشو الخبز وهى كما يلي:-
- نحضر العجين السابق بعد أن يختمر ونقوم بتقطيعه إلي كرات متوسطة الحجم.
- نغطي كرات العجين ونتركها ترتاح قليل قبل الحشو حتى يسهل فردها.
- ثم نحضر العجوة ونقوم بتشكيلها إلي أصابع متوسطة الحجم.
- نفرد كرات العجين على شكل مستطيل، ثم نضع أصابع العجوة على قطع العجين.
- نقوم بلف قطع العجين على شكل رول متوسط الحجم، ثم نقوم بغلق من الأطراف حتى يصبح مثل الدائرة.
- نحضر صينية كبيرة وندهنها بالسمنة ونرص عليها قطع الخبز، ثم نقوم بعمل فتحات في أطراف الخبز بواسطة السكين حتى يصبح الشكل كما موضح بصورة.
- نغطي صينية الخبز مرة أخرى ونتركها لمدة عشرين دقيقة حتى يتضاعف حجم الخبز مرة أخرى.
- نشعل الفرن على نار عالية ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نهدئ النار وندخل الصينية الفرن ونتركها لمدة ربع ساعة.
- بعد أن يستوي الخبز وينضج تماماً نخرج الصينية من الفرن ونقدم الخبز بألف صحة وهنا.
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