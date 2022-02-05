بكوب زبادي اصنعي بنفسك خبز العجوة الهش خطوة بخطوة مثل المخابز

خبز العجوة من أجمل أنواع المخبوزات الطرية التي يتم صنعها في البيت بكل سهولة، لتقديمها للأطفال على الإفطار كوجبة غذائية رائعة تحمل العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وهو من المعجنات التي يقبل على تناولها الكثير من الناس وطريقة تحضيرها لا تكلفنا عناء كبير أثناء التحضير، كما يتمتع بقوام الخفيف الهش الذي يجذب الناس إليه، وطعمه للذيذ وشهي ويمكن تناوله بجانب المشروبات الساخنة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل خبز العجوة الهش خطوة بخطوة مثل المخابز.

مكونات خبز العجوة الهش

يتكون الخبز من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

نصف كوب من الزبدة الفاترة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كيلو من العجوة الجاهزة.

كوب من الحليب الدافئ.

كوب من الزبادي.

بيضة واحدة.

ثلاث أكواب من الدقيق.

كيس من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من السمسم.

4 ملاعق كبيرة من السكر.

رشة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير خبز العجوة الهش خطوة بخطوة أحلى من الجاهز بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع الحليب، والزبادي، والسكر، والزبدة والفانيليا، والبيض ونخفقهم جيداً بواسطة المضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط سائل. ثم نضيف الدقيق، والبيكنج بودر، والملح، والخميرة، والسمسم، على الخليط السائل ونقلب برفق حتى تختلط جميع المكونات معها بعضها. ندهن اليد بقليل من الزيت ونعجن الخليط بواسطة اليد حتى تتشكل لدينا عجينة ناعمة ومتماسكة، نغطي العجين ونتركه حتى يختمر ويتضاعف حجم.

طريقة حشو خبز العجوة

سوف نتعرف على أبسط طريقة لحشو الخبز وهى كما يلي:-