نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عندما تمتلئ رئتيك بالبلغم.. أقوي مشروب لطرد البلغم والتخلص من الكحة وتنظيف الصدر بدون أدوية في المقال التالي
عندما تمتلئ رئتيك بالبلغم.. أقوي مشروب لطرد البلغم والتخلص من الكحة يعتبر مشروب قصب الشكر لطرد الكحة والبلغم من أفضل الخيارات الطبية الحالية، وتعتبر الكحة ونزلات البرد من الأعراض المنتشرة في هذه الفترة وهي فترة فصل الشتاء وأيضًا فترة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، ويعمل قصب السكر على حل كل مشاكل احتقان الحلق والصداع والكثير من أعراض الأنفلونزا الشديدة، ولكنه غير شائع وقد لا يعرفه الكثير من الناس وواجبنا هو تقديم كافة التفاصيل لكم وطريقة تحضير المشروب في المنزل.
طريقة استخدام قصب السكر لطرد الكحة والبلغم
- قومي بإحضار بعض من عصير القصب من السوق وهو متوفر في جميع الأسواق.
- بعد ذلك قومي بمضغ قطعة من قصب السكر لمدة حوالي عشر دقائق حتى تنعمي بفوائده المختلفة.
- يمكنك مضغ أكثر من قطعة يوميًا حتى يتم معالجة احتقان حلقك بسهولة وفي وقت قصير.
أفضل المشروبات الساخنة لعلاج الكحة
من أفضل المشروبات الطبيعية الساخنة التي تساعد في طرد البلغم وعلاج الكحة كل مما يلي:-
- اللبلاب المتسلق هو أحد هذه المشروبات والتي يتم غليه وتناوله يوميًا ولكنه غير مناسب وغير جيد بالنسبة للمرأة الحامل أو المرضعة.
- عرق السوس أيضًا من أفضل هذه المشروبات حيث أنه مستخلص من مركبات الليكوريتين والليكوريتين أبيوسيد.
- التي تساعد في التخلص من السعال والقضاء على الكحة والبلغم.
- الختمية الطبية والتي تسمى أيضًا بالخبيز يمكن غليها وشربها حتى تتخلصي من التهابات الحلق المختلفة.
- فهو يحتوي على الهلام النباتي الذي يساعد في تليين الحلق وعلاج السعال الشديد.
- شراب الزعتر أحد المشروبات الساخنة التي تساعد في معالجة التهابات القصبة الحاد والسعال المستمر.
- فهو غني بمضادات أكسدة قوية تساعد في معالجة الالتهابات المختلفة وكان من بينها التهاب الحلق.
- الزنجبيل يعتبر أحد أشهر المشروبات التي توسع الشرايين والشعب الهوائية حيث أنه غني بالمركبات المفيدة لصحة القصبة الهوائية وتقضي على الكحة والبلغم ومن بين هذه المركبات الشوجول والجينجرول.
- شوربة الفراخ وتعتبر هذه الشوربة من أشهر أنواع المشروبات والتي نتناولها باستمرار لتدفئتنا وخاصة في فصل الشتاء، فشوربة الدجاج تحتوي على مركبات فعالة تساعد في معالجة أمراض الجهاز التنفسي ومشاكله المختلفة.
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