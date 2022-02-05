حضري كمية كبيرة من اللانشون البيتى بأقل الامكانيات و طعم الجاهز في البيت بكل سهولة

اللانشون من أهم الأكلات السريعة التي لا يمكن أن نتجاهلها ابدأ لأنها أساس الإفطار وسندوتشات المدرسة بأكثر من 99% من الأسر المصرية لكن اللانشون من المحلات يسبب فوبيا لكثير من السيدات لأن الحفاظ علي صحته الأسرة من اختصاصاتها، لذلك تبحث عن أفضل الطرق الصحية التي يمكن من خلال تحضير لانشون بيتي وتكلفة قليلة وطعم مماثل للجاهز، لذلك نقدم لكي سيدتي أسهل الطرق لإعداد لانشون الفراخ في البيت بكل سهولة وطعم ولا ألذ عبر موقعنا المميز ثقفني.

مكونات تحضير اللانشون البيتي الاقتصادي

ربع كيلو أوراك دجاج مخلية.

حبتين بيض حجم وسط.

ثلاث مكعبات جبنة كيري.

ثلاث ملاعق طعام كبيرة من الدقيق متعدد الأغراض.

ملعقة شاي صغيرة عسل نحل.

ربع كوب زيت نباتي.

ملعقة بابريكا.

ملعقة شاي صغيرة بصل بودرة.

ملعقة شاي صغيرة ثوم بودرة.

ذرة جوزة الطيب.

ذرة ملح.

فلفل أسود صحيح.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

زيتون مخلي شرائح.

طريقة تَّحضير اللانشون البيتي الاقتصادي

نفرم اوراك الدجاج بع. التأكد من خلوها من الجلد والعظم لتصبح ناعمة جدا.

ننقل الدجاج المفروم في خلاط كهربائي أو في كبة ونضيف التوابل والدقيق ونخلطهم.

ثم نضيف العسل والجبن والبيض ونخفق حتى نحصل على عجينة متماسكة ولزجة.

نضع الزيت بالتدريج وعندما تندمج المكونات معا، نضعها في بولة ونقسمها الي نصفين نصف نضيف له شرائح الزيتون، والجزء الآخر نضيف له الفلفل الأسود أو يترك سادة.

نفرغ الخليط على ورقة زبدة ونلفها، ثم نلفها بورق حراري ونربطها من الجانبين بعد لفها لرول.

نضع وعاء على النار به كمية ماء وفيرة، ثم نضع بداخله وعاء آخر نضيف به رول اللانشون ونغطيه.

نتركه لمدة ساعة إلا ربع على نار متوسطة ثم نخرجه من الوعاء ونتركه ليبرد تمام.

نفك الورق الحراري و ورق الزبدة من رول اللانشون وقطعها إلى طرنشات رقيقة وتحفظ في علب بالثلاجة لحين الاستخدام.

يقدم مع العيش الفينو او البلدي في وجبة الإفطار أو لسندوتشات المدرسة، وبألف هنا وشفا.

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