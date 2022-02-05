نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابهري من حولك… بمعلقة واحد من الشاي وتخلصي من شيب الشعر بمكونات طبيعية جدا وبدون كيماويات في المقال التالي

عمر شويل - جدة شيب الشعر بمكونات طبيعية، التوتر والقلق الذي نتعرض له يوميًا يجعلنا نشعر بالكبر ومعه تظهر علامات الشيب المزعجة، عندها ترغب الكثير من السيدات والرجال في صبغ الشعر والتخلص من الشيب، لكن الطرق الخارجية لا تقل منه بل تسبب في زيادة علامات الشيب، قومي باستخدام أبسط الطرق المتوفرة في التخلص من الشيب وصبغ الشعر، والتي تساعد في التقليل من ظهوره وتعطي للشعر لون جديد مميز.

شيب الشعر بمكونات طبيعية

صبغ الشعر بالشاي

الشاي الأسود يساعد في التخلص من شيب الشعر بشكل كبير ويعمل على تخفيض تحول لون الشعر من لونه الأصلي للأبيض.

طريقة صبغ الشعر بالشاي للتخلص من الشيب

قومي بغلي كوب من الماء وضعي معه ملعقتان من الشاي الأسود.

أتركي الكوب حتى يغلي وبعد ذلك أزيلي من على النار واتركيه حتى يبرد.

ضعي منقوع الشاي على شعرك، يمكنك تسهيل وضعه عن طريق وضع منقوع الشاي في بخاخة.

قوم باستخدام البخاخة قبل النوم ويترك منقوع الشاي على شعرك طوال الليل.

إذا كنتي من الأشخاص الذين يدخنون يفضل الإقلاع عنه، التدخين من الأمور التي تزيد من ظهور الشيب.

التخلص من الشيب بزيت السمسم

زيت السمسم له العديد من الفوائد والتي من ضمنها هو التخلص من شيب الشعر، قومي بتطبيق ماسك زيت لشعرك وتخلص من الشيب خلالها.

طريقة الصبغة بزيت السمسم للتخلص من الشيب

في طبق صغير قومي بوضع ملعقتان من زيت السمسم معهم ملعقتان من زيت جوز الهند ويمكن أستخدام زيت الزيتون أيضًا.

قلب الزيوت مع بعضها وقومي بوضعهم على شعرك بعد ذلك.

إذا كان لديك بونيه الاستحمام قومي باستخدام ويمكنك استبداله بفوطة قطنية ساخنة.

يفضل تطبيق الماسك أسبوعيًا للحصول على نتيجة أفضل للشيب و لفروة شعرك أيضًا.

صبغ الشعر والتخلص من الشيب بالقهوة

القهوة لها الكثير من الفوائد للبشرة والشعر، كما أنها تساعد في التخلص من شيب الشعر وتعطي له اللون البني الرائع المميز.

طريقة الصبغة بالقهوة للتخلص من الشيب