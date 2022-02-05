احلى من الجاهز.. أسرار تدميس الفول مثل المطاعم من غير ما يسود لونهحضريه في بيتك بمكون سحري

احلى من الجاهز.. أسرار تدميس الفول مثل المطاعم مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك نقدم لكم اليوم طريقة عمل الفول المدمس، فالفول هو من الأطعمة التي لا تخلو منها أي وجبة سحور، وفي غير رمضان فالفول أيضًا لا تخلو منه أي سفرة عشاء أو فطور، فالفول من الأطعمة المميزة والشهيرة في جمهورية مصر العربية، حيث أن وجبة الفول والطعمية هي الوجبة الأساسية في الصباح، ويتميز الفول بعدة فوائد صحية متعددة ويمكنك تحضيره في المنزل بطريقة أفضل من الجاهز.

طريقة عمل الفول المدمس في المنزل

مكونات الطريقة:-

نصف كيلو فول.

زيت زيتون.

ثوم.

ملح.

طماطم.

عصير ليمون.

كمون.

خطوات التحضير:-

اغسلي الفول أولًا حتى يصبح نقيًا قبل التحضير.

ضعي الفول المغسول في وعاء عميق به كمية وفيرة من الماء واتركيه منقوعًا بها لمدة ليلة كاملة.

في الصباح الباكر قومي برفع الفول من الوعاء وضعيه بداخل حلة الضغط ثم أضيفي إليه الطماطم المقطعة قطع صغيرة.

ضعي حلة الضغط بالفول والطماطم على النار ثم ارفعيه من النار وبواسطة الخلاط الكهربائي أو الكبة الكهربائية قومي بطحن الفول جيدًا.

بعد ذلك أضيفي عصير الليمون والملح والثوم والكمون إلى الفول بالطماطم المطحون وقلبي المكونات جيدًا.

وبذلك يكون الفول جاهزًا وتم تحضيره تمامًا ويمكنك تقديمه بإضافة كمية من زيت الزيتون عليه ويمكنك رش البقدونس المفروم إليه.

العناصر الغذائية التي يحتوي عليها الفول

البروتين.

الأملاح المعدنية.

الألياف الطبيعية.

معدن الفسفور والحديد.

أهم فوائد الفول المدمس الصحية