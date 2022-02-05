اصنعي مرطب الشفاه الطبيعي بالمنزل بأقل تكلفة وأفضل النتائج

مرطب الشفاه الطبيعي ، تعاني الكثير من السيدات وخاصة في فصل الشتاء من تشقق الجلد والبشرة وخاصة تشقق الشفتين، ولذلك يرغب الكثير في شراء المرطبات الجاهزة التي تترك أثر بعد استخدامها أو إذا تم التوقف عن استخدامها لبعض الوقت يرجع الجلد مرة أخرى للتشقق، لكن يمكننا صنع مستحضر طبيعي في المنزل وبمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل مكان يساعد على إزالة الجلد الميت ويعمل على إزالة الطبقة السوداء التي تظهر على الشفاه، والتي تسبب الكثير من الإزعاج وخاصة للسيدات والفتيات، وتعتبر المكونات الطبيعية التي تستخدم في عمل مستحضرات التجميل آمنة جداً ولها العديد من الفوائد التي تمنح الترطيب والعناية الكاملة للجلد، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام خطوات سهلة جداً لصنع مرطب الشفاه الطبيعي داخل المنزل بأقل تكلفة وأفضل النتائج

مكونات عمل مرطب الشفاه الطبيعي

يتكون مرطب الشفاه الطبيعي من مكونات بسيطة وموجودة بالمنزل وهي كما يلي:ـ

حبة من البنجر متوسطة الحجم.

2 ملعقة كبيرة من الفازلين.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

قطرات من زيت الفيتامين هاء.

طريقة التحضير

يتم تحضير مرطب الشفاه الطبيعي بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

نقوم بتقشير حبة البنجر ثم نقوم ببشرها باستخدام المبشرة حتي تصبح ناعمة جداً. ثم نقوم بتصفية مبشور البنجر باستخدام مصفاة حتي نتحصل على عصير البنجر. نأخذ حوالي ملعقة كبيرة من عصير البنجر ونضعها في طبق صغير عميق ثم نضيف إليها ملعقتين كبيرتين من الفازلين. ثم نضيف ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند إليها، ثم نقوم بإحضار طبق عميق به ماء ساخن مغلي. نضع به الطبق الصغير ونقب المكونات باستمرار باستخدام ملعقة خشبية، حتي تذوب جميع المكونات وتتجانس تماماً. نقوم بسكب الخليط السائل في عبوة نظيفة تكون زجاجية ونغلق إحكامها جيداً ثم يحفظ في الثلاجة.

طريقة الاستخدام