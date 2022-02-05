نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأبسط المكونات يمكنك تحضير ألذ بسكويت.. حلويات بسكويت لذيذ راقي تحلية خفيفة في المقال التالي
حلويات البسكويت من أفخم وألذ أنواع الحلويات المقرشة ولذيذة الطعم ويعد البسكويت حلى راقي وسهل التجهيز أيضا، يوجد الكثير والكثير من الوصفات التي يعد منها بسكويت ويعطيك طعم لذيذ وشكل يجذب الانتباه لكل من يراه، وترغب الأمهات في تجهيز البسكويت بدلا من شراءه من المحلات بالأسواق لكي تضمن طريقة صنعه ولتبهر بها أصدقاءها وأسرتها ويكون كتحلية خفيفة بجانب القهوة أو الشاي ما بين الوجبات أو تناوله في الإفطار حيث يعطي الجسم الطاقة اللازمة له، وسنحضر معكم ألذ وأسهل أنواع البسكويت بطريقة بسيطة من مطبخك، بعد معرفتك على مقادير المكونات واتباع خطوات وتعليمات تحضير بسكويت اللذيذ.
حلويات بسكويت لذيذ راقي تحلية خفيفة
بأبسط المكونات يمكنك تحضير ألذ بسكويت راقي خفيف يمكنك أن تقدميه في الحفلات والزيارات كما يفضل عدم تقديم بسكويت سادة ولكن يزين بالقليل من الزينة التي تعطي بسكويت طعم رائع وشكل جميل وسنعده لكم بكل التفاصيل.
مكونات بسكويت بالزبدة
- أحضري عدد أصابع من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ.
- ربع كوب من الدقيق المنخول.
- بيضة بدرجة حرارة المطبخ.
- كوب سكر ناعم مطحون.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من بشر برتقال.
- نصف كوب من المربى للتزيين.
تحضير بسكويت زبدة حلى بسكويت ناعم يذوب بالفم
- في إناء الخفق يضاف الزبدة مع سكر بودرة والفانيليا ونخفق بالمضرب كهربائي جيدا حتى تكون مزيج هش كريمي كثيف القوام.
- ثم نضيف إلى العجينة قشر برتقال وتوضع عليه الدقيق المنخول مع نخل بيكنج بودر وتقلب مع بعضها جيدا لتكون عجين طري.
- تعجن مكونات وتدخل الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك ويمكنك تشكيلها بسهولة بدون أن تقطع معك العجينة ويسهل نزعها وفردها.
- أفردي القليل من الدقيق على سطح مستو وأفردي عليه العجينة بسمك نصف سم وعن طريق قطاعة البسكويت شكلي قطع بسكويت.
- ثم أحضري صينية بطنيها بورق الزبدة ورصي عليها قطع بسكويت وتدخل الفرن الساخن على حرارة 150 درجة لمدة 1/3 ساعة حتى ينضج.
- ثم يترك البسكويت عندما يخرج من الفرن حتى يبرد وتؤخذ قطعة من البسكويت وتزين بالمربى وتلتصق كل قطعة بالأخرى.
- أو يمكن تقديم بسكويت سادة بدون تزيين أو يزين بصوص الشوكولاته لصنع خطوط على الوجه وتترك حتى تتماسك وتقدم بالهنا والشفاء.
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