نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير شيكولاتة باونتي في المنزل لعشاق جوز الهند في المقال التالي
شيكولاتة باونتي وطريقة تحضيرها بكل سهولة في المنزل هي من أكثر الأشياء التي دوماً ما يبحث عنها الكثيرين، وخاصة لهؤلاء الأشخاص ممن يعشقون الشيكولاتة وجوز الهند، وكثيراً ما يعشق الأطفال والكبار شيكولاتة باونتي وهو الأمر الذي قد يكلف الأسرة المزيد من التكاليف، لذا جاء دور المرأة في البحث عن طريقة إعداد وتحضير شيكولاتة باونتي في المنزل بكل سهولة، وذلك حتى توفر لأسرتها وتعدها لهم في المنزل بطريقة سريعة وصحية ومغذية، وهو ما سوف نعرضه لكم بالتفصيل في السطور الآتية.
طريقة تحضير شيكولاتة باونتي
- تعد شيكولاتة باونتي واحدة من أجمل الحلويات التي تتكون في الأساس من الشيكولاتة وجوز الهند، كما أنها واحدة من الحلويات التي يعشقها الكثيرين سواء للأطفال أو الكبار، ومكونات شيكولاتة باونتي جاءت كما يلي:
- عدد 4 أكواب من جوز الهند الناعم.
- واحد علبة ذات حجم كبير من الحليب المحلى.
- مقدار نصف كيلو من الشوكولاتة بوزن (500 جرام ).
- واحد ملعقة ذات حجم صغير من النشا.
- رشة صغيرة من الملح.
خطوات التحضير شيكولاتة باونتي في المنزل بكل سهولة
كما ذكرنا لكن ان طريقة اعداد وتحضير شيكولاتة باونتي تعد من أسهل وصفات الشيكولاتة التي يمكنك إعدادها وتحضيرها في المنزل بكل سهولة، جاءت طريقة تحضيرها كما يلي:
- نقوم بإحضار وعاء كبير الحجم، ثم نضع فيها بداخله الحليب المحلى والملح والنشا، كما نضيف أيضاً وجوز الهند.
- نقوم بالتقليب الجيد وبشكل مستمر، وذلك باستخدام ملعقة بلاستيكية ذات حجم كبير، وهو ما سوف يساعد في تماسك كافة المكونات بصورة جيدة.
- بعدما تتكون لدينا عجينة شيكولاتة الباونتي، نبدأ في تشكيلها، ولك على هيئة مستطيلات، وذلك حسب الرغبة بشكل يدوي.
- يتم رصدها داخل صينية مبطنة باستخدام ورق الزبدة في أسفلها.
- يتم ترك الباونتي داخل الثلاجة قليلًا، وذلك حتى تتماسك، وذلك عند القيام بتحضير الشيكولاتة.
- نبدأ في عمل حمام مائي للشيكولاتة وذلك من خلال إحضار وعاء ذات حجم كبير، ثم نقوم بملء مقدار ربعه بالماء، ويترك على نار هادئة، وذلك حتى يسخن.
- نقوم بوضع فوقه وعاء اخر توجد بداخله الشوكولاتة، كما لابد أن نتأكد أن قاع الوعاء الذي يحتوي على الشوكولاته لا يتلامس مع الماء.
- يتم تقليب الشوكولاته بشكل جيد، وذلك حتى تذوب بشكل تام، ثم ترفع من فوق النار.
- يتم غمس قطع الباونتي داخل الشوكولاتة، وذلك باستخدام شوكة أو ملعقة مسطحة وكبيرة.
- يتم وضعه بداخل الصينية، ثم تترك بداخل الثلاجة لمدة 30 دقيقة، وذلك حتى تجف وتتماسك الشوكولاته فوقها.
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