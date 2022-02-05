طريقة تحضير شيكولاتة باونتي في المنزل لعشاق جوز الهند

شيكولاتة باونتي وطريقة تحضيرها بكل سهولة في المنزل هي من أكثر الأشياء التي دوماً ما يبحث عنها الكثيرين، وخاصة لهؤلاء الأشخاص ممن يعشقون الشيكولاتة وجوز الهند، وكثيراً ما يعشق الأطفال والكبار شيكولاتة باونتي وهو الأمر الذي قد يكلف الأسرة المزيد من التكاليف، لذا جاء دور المرأة في البحث عن طريقة إعداد وتحضير شيكولاتة باونتي في المنزل بكل سهولة، وذلك حتى توفر لأسرتها وتعدها لهم في المنزل بطريقة سريعة وصحية ومغذية، وهو ما سوف نعرضه لكم بالتفصيل في السطور الآتية.

طريقة تحضير شيكولاتة باونتي

تعد شيكولاتة باونتي واحدة من أجمل الحلويات التي تتكون في الأساس من الشيكولاتة وجوز الهند، كما أنها واحدة من الحلويات التي يعشقها الكثيرين سواء للأطفال أو الكبار، ومكونات شيكولاتة باونتي جاءت كما يلي:

عدد 4 أكواب من جوز الهند الناعم.

واحد علبة ذات حجم كبير من الحليب المحلى.

مقدار نصف كيلو من الشوكولاتة بوزن (500 جرام ).

واحد ملعقة ذات حجم صغير من النشا.

رشة صغيرة من الملح.

خطوات التحضير شيكولاتة باونتي في المنزل بكل سهولة

كما ذكرنا لكن ان طريقة اعداد وتحضير شيكولاتة باونتي تعد من أسهل وصفات الشيكولاتة التي يمكنك إعدادها وتحضيرها في المنزل بكل سهولة، جاءت طريقة تحضيرها كما يلي: