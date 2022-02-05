ماذا يحدث عند تدليك الوجه بفص من الثوم مرة واحدة يوميًا إذا وضعت الثوم على وجهك قبل النوم فسوف ؟!

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عمر شويل - جدة تحتاج كل فتاة ببشرة صافية عند الخروج مع زملائها لحضور بعض المناسبات، فتبحث عن أفضل وصفة طبيعية تساعدها على علاج مشاكل البشرة من تراكم البكتيريا والأتربة والرؤوس السوداء، لتجعل بشرتها صافية وناعمة ولا تحتاج إلى وضع مستحضرات تجميل تسبب أضرار على البشرة مع كثرة الإستخدام، لذلك علاج حب الشباب بالثوم من أفضل الوصفات لعلاج مشاكل البشرة لأنه يقضى على الالتهابات ويجعل البشرة نقية وصافية.

ومن المعروف أن مشكلة البشرة من أكثر المشكلات التي تواجه النساء، لا سيما المقبلات على الزواج، ومن ثم يبحثن عن حل تلك المشكلات بمكونات طبيعية لا تضرهن على المدى البعيد أو القريب، لذلك فنحن نسعى دائمًا إلى ذكر العديد من الوصفات التي تُتاح مكوناتها من المنزل وتكون تكلفتها رخيصة دون الذهاب إلى أي صالونات تجميلية أو غيرها من الأشياء المكلفة.

طريقة تحضير وصفة الثوم لعلاج حب الشباب

علاج حب الشباب من أفضل العلاجات لأنه يحتوى على مضادات للأكسدة، تقضى على البكتيريا التى تنتشر بالبشرة، وتجعل البشرة نقية وصافية، وتجعلك تودعين الكريمات الصناعية التى تسبب ظهور حب الشباب وأماكن داكنة بالبشرة، وكذلك لا تحتاجين إلى وضع مستحضرات التجميل، فالوصفة تقضى على جميع المشاكل وتجعل بشرتك نضرة وناعمة.

مكونات وصفة الثوم لعلاج حب الشباب

الثوم من النباتات التى تعالج كثير من المشاكل الصحية لإنه يحتوى على مادة فعالة تقاوم نشاط البكتيريا على البشرة، وتعطيك بشرة نقية وخالية من أى مشاكل، كما إنه يتم إضافة الزبادى عليه لتقشير البشرة وإزالة حب الشباب، فالزبادى يحتوى على حمض اللاكتيك الذى يقضى على الجلد الميت، ويجعل البشرة نقية وبيضاء، لذا سنوضح لكم المكونات التى نحتاجها لتحضير الوصفة.

5 فصوص ثوم.

زبادى.

خطوات تحضير وصفة الثوم لعلاج حب الشباب

لابد من اختبار مدى حساسية البشرة من الثوم قبل استخدامه، لأن هناك بعض البشرات التى تعانى من حساسية مفرطة وقد يكون الثوم ضار على بشرتها، ويمكن إستخدام الزبادى فهو مرطب هائل للبشرة ويعطى نعومة وبياض هائل، لذا سنوضح لكم الخطوات التى لابد من إتباعها لتحضير الوصفة والتخلص من حب الشباب الذى يسبب إزعاج لكل فتاة عند حضور اى مناسبة.