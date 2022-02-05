نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري المسمن المغربي المورق في المقلاة بأبسط طريقة والطعم أكثر من رائع في المقال التالي
المسمن المغربي ، يعتبر نوع من المخبوزات السهلة والبسيطة التي يتم تحضيرها بكل سهولة وبساطة بالمنزل دون استخدام الفرن، فهو عبارة عن عجينة يتم فردها باستخدام السمن أو يمكن فردها باستخدام السمن والسميد لكي يصبح بقوام طري على شكل طبقات يزين بالسكر البودر ويقدم في وجبة الإفطار أو العشاء بجانب الجبن أو العسل أو أي نوع من المربى نفضله، تعتبر مكوناته من أبسط المكونات المتوفرة بالمنزل وهو عبارة عن خليط من الدقيق الأبيض والسميد يتم عجنهم باستخدام الحليب لتعطي قوام رائع وجميل للعجينة التي يتم تشكيله بطريقة سهلة جداً وغير معقدة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل المسمن المغربي بخطوات سهلة جداً وبسيطة.
مكونات المسمن المغربي المورق
يتكون المسمن المغربي من المكونات الآتية وهي كما يلي:ـ
- 3 أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.
- 2 كوب من دقيق السميد.
- كوب حليب سائل كامل الدسم.
- رشة ملح.
لدهن طبقات العجين
- كوب سمن مذاب.
- ملعقة كبيرة بكينج بودر.
طريقة التحضير
يتم تحضير المسمن المغربي المورق بالمقلاة بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ
- نحضر وعاء كبير ويتم نخل الدقيق والملح وكوبان من السميد به للتخلص من التكتلات والشوائب.
- ثم بعد ذلك نحضر العجان الكهربائي ونضع خليط الدقيق والسميد ونقوم بتشغيل العجان علي سرعة بطيئة حتي تمتزج المكونات مع بعضها البعض.
- يضاف الحليب بالتدريج ونبدأ بالعجن علي سرعة متوسطة حوالي مدة 5 دقائق حتي تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة وغير لاصقة
- نضع العجين في وعاء مدهون بقليل من الزيت ثم نقوم بتغطية الوعاء بكيس من البلاستيك ويترك لمدة نصف ساعة حتي يرتاح.
طريقة التشكيل
- وبعد ما ترتاح العجينة تقطع إلي كرات متساوية الحجم ونضع بعض الزيت عليها لمنع العجين من الالتصاق.
- ثم نضعها علي صينية مدهونة بالزيت للحفاظ علي كرات العجين ونغطيها بكيس بلاستيك، حتي لا تجف وتترك لترتاح قليل حتي يسهل فردها.
- نحضر وعاء صغير ونضع السمنة المذابة به ونضع عليها البيكنج بودر ونخلطهم جيداً.
- نقوم بفرد العجينة علي سطح صلب نظيف مدهون بالسمنة بواسطة النشابة الخشبية وتفرد من جميع الجهات حتي تصبح رقيقة جداً.
- ثم نضع عليها قليل من خليط السمن المذاب ونقوم بتوزيعها بواسطة الفرشاة ونقوم بثني طرفي العجينة إلي الداخل على بعضهما البعض.
- نضع قليل من خليط السمن على طرفي العجينة مرة أخرى ثم نقوم بتطبيق العجينة على شكل مربع ثم نضغط عليه قليلاً باليد.
- ثم ندهن وجه العجينة بالسمن ثم نكرر نفس الخطوات حتي الانتهاء من كمية كرات العجين المتبقية
- نحضر مقلاة غير لاصقة ومن الأفضل أن تكون من نوع تيفال ونضعها علي نار متوسطة ثم ندهن المقلاة بالسمن ونتركها حتي تسخن تماماً.
- نقوم بوضع مربعات العجين بها ثم نتركها حتي يصبح لونها ذهبي من الأسفل.
- ثم نقوم بقلبه علي الجانب الآخر ويترك حتي ينضج ويكتسب اللون الذهبي من الجانبين.
- نقوم بتكرار نفس خطوات التسوية مع باقي مربعات العجين حتي تنضج، يوضع المسمن في طبق التقديم ويرش بالسكر البودرة.
- ثم يقدم ساخناً بجانب العسل أو المربي حسب الرغبة ويقدم بألف هنا وشفاء.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ