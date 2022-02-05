حضري كريم الأرز والنشا في المنزل| سيجعلك ملكة جمال و بشرة ببياض الثلج بدون هالات سوداء

كريم النشا والأرز لتفتيح البشرة 5 درجات في ثلاثة أيام فقط، وهذا اهتمام كثير من الفتيات الحصول على أفضل الوصفات الطبيعية والآمنة على البشرة للتفتيح والحصول على بشرة نضرة ومشرقة، كما تساعد هذه الوصفات على تغذية البشرة بشكل مباشر عوضاً عن العناصر الأساسية التي تفتقدها، وكذلك تساهم بشكل كبير على تنعيمها وتوحيد لونها.

كريم النشا والأرز

عندما يتم مزج النشا مع الأرز يعطي خليط من أكثر الوصفات الطبيعية حفاظاً على نضارة البشرة وتفتيحها، كما أنه يخفي العيوب والتجاعيد ويقضي على حب الشباب ويذيل الهالات السوداء تحت العينين، فيتم استخدام الأرز المطحون على معلقة من النشا مع إضافة الحليب للمكونات ونمزجهم جيداً، ونترك الخليط على الوجه لمدة ساعة وبعدها يتم شطفه بماء فاتر، ويستخدم مرة كل يوم لمدة ثلاث أيام وتظهر نتيجة رائعة على الفور.

مكونات عمل كريم النشا والأرز

وتعتبر هذه الوصفة من أفضل وصفات تفتيح البشرة وإزالة البقع السوداء كما تعمل على تفتيح لون البشرة وإزالة البقع السوداء وتوحيد اللون، وجاءت مكونات الكريم كما يلــــــــــــي:

2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

1/2 كوب أرز.

2 ملعقة كبيرة من الماء.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

طريقة عمل كريم النشا والأرز

أولاً نقوم بطحن الأرز حتى يصبح مثل المسحوق.

ثانياً نضيف إليه النشا ونمزجهم سوياً.

كما نقوم بإضافة عصير الليمون في الماء ونقلبهم جيداً.

وبعدها نصب المكونات السائلة على المكونات الجافة ونحركها حتى تمتزج تماماً.

بينما نبدأ في وضع الكريم على الوجه ونتركه لمدة 20 دقيقة.

ثم نقوم بغسله بالماء الفاتر وتجفيف الوجه جيداً.

كما نقوم بوضع مرطب على البشرة، وللحصول على نتائج مبهرة يجب استخدام هذه الوصفة مرتين كل أسبوع.

ماسك التفتيح الفوري

المكونات:

ملعقة أرز مطحون.

ملعقة صغيرة من النشا.

كمية من الماء.

ملعقة صغيرة من اللبن.

طريقة التحضير: