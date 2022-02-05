أسرار نجاح تحضير بسكويت جوز الهند الرائع بنكهات جذابة

يعتبر جوز الهند إضافة رائعة لجميع المكونات من الحلويات والمعجنات وغيرهم فهو يضيف نكهات رائعة لذيذة لا يمكن مقاومتها حتى أن نكهات جوز الهند محببة لدى جميع الأفراد والأطفال ويتم استخدامها في كثير من الحلويات، وبسبب إقبال الجميع على حلويات جوز الهند تحاول الأمهات توظيف مكون جوز الهند في جميع الوجبات والمعجنات ومن أمثلة المخبوزات أو المعجنات التي يتم تحضيرها بجوز الهند وهو بسكويت جوز الهند الشهير الذي تطغي عليه رائحة جوز الهند في المذاق، ويمكن تحضير بسكويت جوز الهند في كثير من المناسبات الشتاء الباردة لتناوله خاصة أن بسكويت جوز الهند يعتبر من المكونات التي تعطي الجسم الفوائد الصحية والعناصر الغذائية المفيدة ونقدم لكم اليوم وصفة تحضير بسكويت جوز الهند عبر هذا المقال.

طريقة تحضير بسكويت جوز الهند

يعتبر مكون جوز الهند من المكونات الطبيعية التي تزداد أهميتها وقيمتها خاصه أنها تحتوي على عناصر غذائية لا حصر لها ولا بد إدخال مكون جوز الهند في الكثير من المكونات للإستفادة الكاملة من فوائد جوز الهند، لذلك يتم إدخال مكون جوز الهند في العديد من الوصفات الغذائية الخاصه في الحلويات والمعجنات البسبوسة التي تحتوي على جوز الهند كعنصر أساسي بالإضافة إلى جوز الهند الشهير في جميع الدول العربية والأوروبية ويتم أخذ بسكويت جوز الهند على أنه وجبة أساسية على مائدة الإفطار في كثير من الدول فهو مذاقه خفيف وناعم يذوب في الفم ومناسب لجميع الأوقات ويمكن تناوله للأطفال حتى يفيد في صحتهم ويمكن تحضير بسكويت جوز الهند بدلاً من شرائه بسهولة وموضوع اليوم عن طريقة تحضير بسكويت جوز الهند.

مقادير التحضير:

كيلو جرام من الدقيق.

كيس من الفانيليا.

كأسين من مسحوق السكر البودرة.

كأس ونصف من الزبدة.

مقدار 300 جرام من جوز الهند.

ملعقتين صغيرتين من البيكنج باودر.

عدد خمس بيضات.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير: