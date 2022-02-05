طريقة عمل كرات البسبوسة في المنزل بطريقة سهلة

طريقة عمل كرات البسبوسة اللذيذة هي من أكثر وصفات الحلويات التي دوماً ما تتساءل عنها ربات البيوت والأمهات، فهي أحد وصفات الحلويات المبتكرة، فنلاحظ أن كرات البسبوسة الشهية يرغب في تناولها الكبار والصغار على حد السواء بالإضافة إلى أن مكونات تحضيرها تعد ذات مكونات سهلة واقتصادية وكذلك طريقة إعدادها سهل جداً، وهو ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

طريقة عمل كرات البسبوسة في المنزل

تعتبر طريقة عمل البسبوسة في المنزل واحدة من الطرق السهلة، وإذا تحدثنا عن كرات البسبوسة، فهي واحدة من أنواع الحلويات التركية التي نالت الشهرة الواسعة، بجانب أنها تتميز مذاق لذيذ، وذلك بفضل مكونات البسبوسة التي جاءت كما يلي:

سوف نحتاج إلى مقدار كوب ونصف من الدقيق “سميد” وهو دقيق البسبوسة.

3 ملاعق ذات حجم كبير من جوز الهند الناعم.

عدد أربع ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة واحدة من البيكنج بودر.

واحد كوب واحد من اللبن الرائب أو الزبادي، وذلك حسب المتوفر لديك.

سوف نحتاج أيضاً إلى اتنين ملعقة ذات حجم كبير من القشطة.

اربع ملاعق من الزبدة أو السمن.

القليل من المكسرات التي سوف نستخدمها في التزيين.

مكونات الشربات

واحد كوب من السكر، وكذلك واحد كوب من الماء.

كما سوف نحتاج إلى مقدار ملعقة صغيرة من عصير ليمون.

طريقة تحضير البسبوسة في المنزل بالخطوات

سوف نقوم بإضافة جميع المكونات الجافة مع بعضها، وذلك يكون داخل وعاء عميق.

بعدها يتم إضافة السمن فوق تلك المكونات السابقة، مع التقليب الجيد.

نقوم بإضافة الزبادي والقشطة إلى الخليط مع الاستمرار أيضاً في تقلبهم بصورة جيدة، وذلك لحوالي 5 دقائق.

نحضر صينية، ثم يتم وضع بداخلها ورق زبدة، وبعدها نقوم بتسخين الفرن.

نقوم بإحضار ملعقة طعام ، وبعدها يتم تقطيع البسبوسة وذلك لتشكيلها إلى كرات متساوية قدر الإمكان في الحجم.

توضع بداخل الصينية، ثم تدخل الفرن، وتخبز لحوالي ربع ساعة أو حتى تحمر.

تخرج وتسقى بالشربات الذي تم تحضيره، ويتم تزينها من خلال رش المكسرات عليها من الأعلى.

طريقة تحضير الشربات