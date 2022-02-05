نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعلمي سر طريقة عمل المكرونة بالبشاميل وقوامها الكريمي الرائع مثل المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل المكرونة بالبشاميل كريمية لذيذة أحلى من المطاعم يكفي أنها بمكونات مضمونة في المنزل، سوف تٌحضرين ألذ صينية مكرونة بشاميل سايحة وسر القوام الغير متماسك الذي يكمن في المقادير والخطوات وكلها بطريقة بسيطة، هذه الوصفة من أشهر وصفات العزومات مميزة جداً لا يوجد أحد لم يعشقها ربما يوجد قليلون نظرية (إختلاف الأذواق)، هذه الوصفة تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية مثل البروتين والكالسيوم والنشويات فهي وجبة مذاقها متناغم مع بعض، حيث تتجانس المكرونة مع صوص البشاميل الرهيب واللحم المفروم والنكهات والتوابل مما تكون من أفضل الأطعمة بالنسبة لكثيرين.

مكونات المكرونة البشاميل المضبوطة

600 جرام مكرونة أي شكل يفضل القلم.

حشو اللحم المفروم :-

نصف كيلو لحم مفروم + بصلة كبيرة مفرومة + 2 فص ثوم مفروم + كوب إلا ربع صلصة طماطم أو عصير + التوابل نصف ملعقة صغيرة (ملح وفلفل – بهارات لحمة – قرفة – حبهان مطحون – كزبرة – شطة اختياري) + ملعقة صغيرة سكر.

صوص البشاميل:- 5 ملاعق كبيرة دقيق + 5 ملاعق كبيرة زبدة أو زيت مع زبدة حسب الرغبة + 6 أكواب حليب لتر ونصف، يمكن إضافة علبة قشدة أو جبنة كريمي تعطي مذاقاً أغنى وأكثر لذة “اختياري”.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل سهلة

أولاً تسلق المكرونة نصف سلق فقط.

نجهز الحشو سخني مقلاة على النار ثم ضعي اللحم حتى يتغير لونها.

يضاف البصل المبشور ويخلط جيداً ثم التوابل وعصير الطماطم ويقلب حتى يتسبك.

أحضري وعاء (حلة) ضعي بها الزبدة حتى تذوب ثم الدقيق وحركي حتى يغلي المزيج قيلاً.

يضاف الحليب تدريجياً مع التحريك حتى يتجانس القوام ويصبح مثل الكريمة.

يضاف الجبن الكريمي في الآخر أو قشطة للحصول على مذاق رائع.

ضعي رشة من الملح وفلفل اسود وبشر جوزة الطيب.

طريقة تجهيز طاجن البشاميل

تختلف هذه الوصفة في رص طبقات المكرونة البشاميل من مكان لآخر ففي بعض المطاعم تقدم طبقتين فقط من المكرونة واللحم المفروم وفوقها طبقة من الصوص، ولكن المعتاد أكثر هو بالخطوات التالية:-