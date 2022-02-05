وصفة ماء الأرز لتطويل الشعر وزيادة كثافته مع إضافة قطرات من هذا المكون

تستخدم العديد من السيدات في منطقة شرق آسيا وصفات ماء الأرز التي تمنح الشعر الكثير من الفوائد، حيث ثبت أن استخدام ماء الأرز يعمل على حل مشكلات عديدة تتعلق بالشعر منها قلة كثافته وحيويته، وقد جربت العديد من السيدات عدة وصفات يتم إضافة ماء الأرز كمكون رئيسي فيها، وفي السطور القادمة نتعرف على أهم هذه الوصفات.

ماء الأرز مع الزيوت الطبيعية لتطويل وتكثيف الشعر

تمنح هذه الوصفة الشعر قوة وجاذبية وملمس حريري وناعم، وقد ثبت أن هذه الوصفة تمد الشعر بالعناصر الغذائية اللازمة، وهي تتكون من:

ماء الأرز: يعتبر مصدر غني بالمعادن والفيتامينات منها فيتامين هـ وفيتامين ب، وهما مصادر تغذية هامة للشعر حيث يقومان بعلاج مشكلات الشعر منها جفاف وتجعد الشعر، بالإضافة إلى حل مشكلة تقصف نهايات الشعر.

زيت البابونج أو زيت الخزامى: تعالج هذه الزيوت المشكلات التي تحدث في جذور الشعر، حيث تعالج تلف وجفاف الشعر، وتقصف الشعر وضعف انبات الشعر وضعف جذوره، كما أنها تقوي ألياف الشعر الضعيفة.

طريقة تحضير الوصفة

للحصول على أفضل النتائج المرجوة من الوصفة يتم اتباع كافة الخطوات التالية بدقة، التي تتم حسب ما يلي:

يوضع مقدار كوب من الأرز مع 3 أكواب من الماء.

يضاف بعد ذلك 4 قطرات من زيت البابونج او زيت الخزامى.

يغسل الشعر بالشامبو والماء ويجفف جيداً.

ثم يتم غسل الشعر بماء الأرز المحتوي على الزيوت الطبيعية، ويتم الحرص على تدليك فروة الرأس جيداً باستخدام الخليط.

تستخدم هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع، وهي تعطي نتائج سريعة على الشعر منها زيادة نعومته وطوله وتحسن مظهره.

ماء الأرز ومسحوق الخردل

ماء الأرز يعمل على إطالة الشعر بطريقة طبيعية عبر فوائده العديدة، ومسحوق الخردل يعمل على ترطيب وتغذية الشعر الجاف والتالف، تزويد بصيلات الشعر بالمعادن والفيتامينات، تحفيز نمو الشعر بطريقة أسرع مع زيادة كثافته، كما أنه يمنح الشعر جاذبية خاصة.

طريقة تحضير وصفة ماء الأرز ومسحوق الخردل

تحضير وصفة ماء الأرز مع مسحوق الخردل لاستخدامها على الشعر، تتم عبر الخطوات التالية: