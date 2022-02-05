طريقة عمل المعجون السحري لنسف دهون المطبخ والبوتاجاز والحوائط بدون دعك ولا تعب

تتسبب الدهون المتراكمة على البوتجاز أو في أركان المطبخ أو في الفرن أو على الحلل والحوائط في المطبخ بالانزعاج الشديد لربة المنزل، لذلك تسعى إلى الحصول على أفضل الوصفات التي تستطيع التخلص من الدهون والرواسب والأوساخ المتراكمة على الأماكن المشار إليها، وفي هذا التقرير سوف نتعرف على المعجون السحري الذي يمكنه عمل ذلك بسهولة بدون دعك او تعب.

مكونات المعجون السحري

تعتمد وصفة تحضير المعجون السحري على إحضار المكونات التالية بالكمية المطلوبة:

عدد 2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

مقدار ½ كوب من الصابون السائل.

مقدار ½ كوب من الخل الأبيض.

عدد 1 ليمونة.

عدد 3 كوب من الماء الساخن.

طريقة تحضير المعجون السحري

اتبعي الخطوات التالية للحصول على المعجون السحري الذي ينظف المطبخ والبوتاجاز والفرن وغير ذلك:

احضري طبق كبير من الاستانلس ستيل.

في البداية ضعي الخل الأبيض مع البيكنج بودر حتى يحدث تفاعل بينهما.

ضعي عصير الليمون والماء الساخن ثم الصابون السائل وقومي بالتقليب باستخدام أداة مناسبة.

وزعي الخليط على الأماكن المراد تنظيفها على الحلل أو البوتجاز وداخل الفرن وعلى الحوائط وأجزاء المطبخ.

طريقة تنظيف البوتجاز بـ المعجون السحري

وقت قيامك بتحضير الوصفة السابقة قومي بإشعال البوتجاز، حتى يسخن قليلاً وهو ما يسهل إزالة الدهون والرواسب منه، ثم قومي بعمل ما يلي:

ازيلي عيون البوتاجاز وضعيها في طبق به قليل من سائل التنظيف السحري، يمكنك تركه لمدة تبدأ من ساعتين وتصل إلى ليلة كاملة حسب مدى اتساخ عيون البوتاجاز.

يمكنك باستخدام اسفنجة تنظيف أو سلك خاص بالتنظيف بعد وضع المعجون السحري على البوتجاز إزالة الدهون المتراكمة من حوامل البوتجاز والعيون الداخلية.

باستخدام رشاش ضعي المعجون السحري للتنظيف فيه ثم قومي برشه على سطح البوتجاز، اتركيه لمدة ساعة أو ساعتين ثم باستخدام إسفنجة التنظيف دون دعك أو تعب أزيلي الدهون والرواسب والأوساخ، ثم جففي باستخدام منشفة تجفيف.

كرري استخدام الوصفة إذا لزم الأمر ولاحظي فرق لمعان أسطح وعيون البوتاجاز عما سبق.

يمكنك استخدام المعجون السحري على الحلل بنفس الطريقة، وعلى سيراميك ورخام المطبخ، كذلك يمكنك استخدامه على حوائط المطبخ بدون دعك او تعب.