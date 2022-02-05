طريقة عمل الكيكة بالبرتقال الهشة في الخلاط بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل

إن الكيك بالبرتقال من المخبوزات والحلويات الشهية الغنية بعناصر غذائية متميزة، فهي تحتوي على دهون صحية ومشبعة مثل الزبدة والحليب وكذلك الزيت النباتي، وبها البروتينات مثل البيض، والكربوهيدرات المأخوذة من الدقيق، وبإمكانك أن تقوم بإعداده بطرق متعددة ومختلفة، وفي نفس الوقت صحي وآمن إذا ما تم إعداده وبمقادير محددة، ومن خلال مقالنا هذا سنقدم لكم طريقة عمل الكيكة بالبرتقال.

طريقة عمل الكيكة بالبرتقال

إن البرتقال من الأشياء التي تعطي نكهات متميزة لجميع أنواع الكيكة، له فوائد صحية غنية عن التعريف، مثل فيتامين سي المقوى للمناعة، ويحتوي على معادن وعناصر غذائية ممتازة، وسعراته الحرارية قليلة، ولذلك سنقدم لكم طريقة عمل الكيك بالبرتقال ومقادير الوصفة بالتفصيل.

مقادير الكيكة بالبرتقال

2 كوب دقيق.

نصف كوب زبدة.

كوب سكر.

أربع بيضات.

رشة من الملح.

ملعقة كبير من برش البرتقال.

نصف كوب زيت.

كوب عصير برتقال.

ملعقة فانيلا صغيرة.

خطوات التحضير

نخلط البيض مع السكر وهذا يكون بالمضرب الكهربي ونضيف لهم الزيت تدريجياً.

نضع عصير البرتقال ومعه بشر البرتقال لهذا المزيج ولابد من الاستمرارية بالخفق.

نضيف بعد ذلك البيكنج بودر ورشة الملح والفانيلا وكذلك الدقيق.

ثم نسخن الفرن بدرجة حرارة لا تقل عن مائة و ثمانون ونقوم بتجهيز الصينية ندهنها أولاً باستخدام الزبدة ومن فوقها الدقيق ونتركها جانباً.

نقوم بوضع الخليط بالصينية وندخلها للفرن عشرون دقيقة مع خفض درجة الحرارة حتى 140.

تترك إلى أن ترتفع وتنضج ويصبح لونها متغير ولكن لا يجب الفتح عليها كثيراً.

نخرج الكيكة من الفرن ونقدمها بعد أن تكون قد بردت وبإمكانك إعداد صوص البرتقال ووضعها للتزيين.

كيكة برتقال بصوص التوفي

إن كيكة البرتقال تعد من أطيب الكيكات وصفة متميزة وفريدة من نوعها، ومختلفة مدة تحضيرها قصيرة هي لا تأخذ أكثر من 20 دقيقة بالتحضير، وأربعين دقيقة للطهي، مناسبة للعزائم والهدايا، أما عن الكمية فهي كافية لثمان أشخاص، وإليكم مقادير الوصفة وطريقة تحضيرها.

مقادير كيكة البرتقال بصوص التوفي

كوب دقيق.

ملعقة ونصف بيكنج بودر.

ثلاث بيضات.

ربع كوب زيت.

كوب سكر.

نصف كوب قشطة.

ملعقة فانيليا صغيرة.

ملعقة برش برتقال الكبيرة.

مقادير صوص التوفي

ثلاثة أرباع كوب سكر.

ملعقة صغيرة زبدة.

نصف كوب قشطة.

ملعقة بشر برتقال كبيرة وهذه للتزيين.

خطوات تحضير كيكة البرتقال بالتوفي