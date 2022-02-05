متتعبيش نفسك… طريقة تنظيف البط من الريش الصغير بدون تعب وبدون مجهود في 10 دقائق هتبقي قشطة

متتعبيش نفسك… طريقة تنظيف البط من الريش الصغير بدون تعب تنظيف البط والوز يحتاج إلى طريقة فعالة ومتخصصة من أجل التخلص من رائحة الزفارة الكريهة الني تتواجد فيها نتيجة تواجد الريش عليها، فقد يكون من الأفضل التعرف على الوصفة السحرية الفعالة التي تساعد في إزالة جميع الأوساخ والزفارة الموجودة في البط بسهولة ويسر حتى تصبح نظيفة للغاية وخالية من الروائح الغير جيدة والريش القصير الموجود في البط وهذه الأنواع من الدواجن.

طريقة تنظيف البط والوز بطريقة سريعة

يتم التخلص من الريش الصغير الموجود في البط والاوز بطريقة سريعة وسهلة من خلال مجموعة من الخطوات التي تساعد في إتمام التنظيف الجيد للقضاء نهائيا على الروائح الغير مستحبة الموجودة فيها وتظهر أثناء تحضير الطعام، وهذه الطرق تتمثل في التالي للقضاء نهائيا على المكروبات التي توجد على جلد البط:

أولا يتم التخلص من الريش الطويل الموجود على البط والوز من الخارج.

ومن ثم يتم العمل على غسلها بالماء الجاري حتي تم التخلص من الدم الموجود فيها.

ومن ثم يتم وضع البط في وعاء ووضع كوب من الملح الخشن عليها ومن ثم يتم فركه بها.

وبعدها يتم استخدام ملقاط في إزالة الريش القصير الموجود في البطة بسهولة.

ويتم بعدها نقع هذه البطة في الماء والملح لمدة ساعة ويتم إضافة كمية من الخل عليها وتترك لمدة ساعة.

طريقة الردة لتنظيف البط

يتم تنظيف البط باستخدام الردة من اجل إزالة الأوساخ الموجودة فيها والقضاء على البكتيريا والفطريات التي تتواجد فيها بسهولة، وهذا من خلال اتباع التالي: