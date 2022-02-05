لازم تجربي الطريقة دي...طريقة عمل الملفوف أو الكرنب بكل تكاته وأسراره من غير مايفك وطعم وريحة جنان روعة

عمل الملفوف أو الكرنب بكل تكاته وأسراره، بالتأكيد جميعنا نعشق الأكلات المصرية الأصلية ومنها الكرنب، لكن الكثير منا يجد بعض المشكلات عند عمل الكرنب في المنزل، وبالأخص عند بداية فصل الشتاء يزداد الطلب على تلك الأكلات لأنها تعطي طاقة كبيرة، لذلك نقدم أفضل طريقة سهلة تساعد كل سيدة على إعداد الكرنب في وقت قصير، لكي تقديمه على سفرتك واستمتعي بألذ وأشهى طعم الكرنب المصري.

عمل الملفوف أو الكرنب بكل تكاته وأسراره

طريقة عمل الكرنب

يوجد طريقتان لعمل الكرنب طريقة السلق و طريقة الحشو وسوف نتعرف على كلا الطريقتين.

طريقة السلق الكرنب

نحضر حلة كبيرة ونضع فيها كمية من الماء، وملعقة ملح، وملعقة كمون، ونتركها حتى تغلي.

إحضار الكرنب، ونقوم بتقطيعه من أعلى حتى نخرج راس الكرنب منه ونقوم بوضعه في الماء المغلي.

نخرجه من الماء المغلي ونضعه في مصفاة حتى يتصفى منها الماء.

يفصل مكونات الورق من بعضها.

تقطيع الورق حسب مقاسات المحشي التي نرغب في عمله.

مكونات حشو الكرنب

طريقة تحضير حشو الكرنب