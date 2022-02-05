نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكوكيز الاصلية سهلة وبسيطة زي المحلات في المقال التالي
تعتبر الكوكيز من أجمل أصناف الحلويات التي يحبها الكبار والصغار، فهي عبارة عن نوع من أنواع البسكويت الذي يحتوي على قطع شوكولاتة صغيرة، ويمكن صنعها في البيت بكل سهولة وبمكونات بسيطة، كما أنها تباع في جميع محلات الحلويات، ولكن عندما يتم صنعها في البيت يكون ذلك أضمن وأكثر صحة وأمان، وفي هذه المقالة سوف نتعرف على طريقة عمل الكوكيز الاصلية.
طريقة عمل الكوكيز الاصلية
يمكن صنع الكوكيز في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة، وتقديمه للأطفال أو الكبار في الفطار مع كوب من الشاي، أو في فترة المساء كسناك للتسلية، حيث يصنف الكوكيز من أقراص الحلوى المفيدة التي تحتوي على عناصر غذائية تفيد صحة الإنسان، والآن سوف نتعرف على مكونات عجينة الكوكيز، والتي هي كالآتي:
- دقيق بمقدار اثنين كوب.
- زبدة لينة بمقدار كوب واحد.
- شوكولاتة قطع صغيرة بمقدار كوبين.
- بيض بمقدار اثنين حبة.
- كوب من السكر البني البودر.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقتين كبيرتين من فانيليا.
طريقة التحضير
- نحضر وعاء عميق ونضع فيه الزبدة والسكر، ونضربهم جيدا بالمضرب الكهربائي، حتى يمتزجا مع بعضهم البعض.
- نأتي بوعاء آخر ونضع فيه البيض والفانيليا، ونضربهم جيدا بالمضرب الكهربائي حتى يتغير لون البيض من الأصفر إلى الأبيض، ويتضاعف حجمه.
- نضيف خليط الزبدة إلى خليط البيض ونقلب في اتجاه واحد بالملعقة الكبيرة.
- نحضر وعاء آخر عميق، ونقوم بنخل الدقيق مع الملح مع البيكنج بودر، مع بعض ونقلبهم جيداً.
- نضيف خليط الدقيق إلى خليط البيض مع التقليب جيداً بالملعقة في اتجاه واحد على قدر الإمكان.
- بعدما يمتزج الخليط مع بعضه بالكامل، نضع مقدار الشوكولاتة فوقه ونقلب جيداً، حتي نحصل على عجينة متجانسة ولينة، يمكن تشكيلها.
- نقوم بتشكيل العجينة وتقطيعها إلى كور صغيرة بحجم على حسب الرغبة.
- نضعها في الصينية، ونترك بين كل قرص والفرص الآخر مسافة، لأن القرص سوف يتمدد بالحرارة.
- يتم تشغيل الفرن ويترك حتى يسخن.
- توضع الصينية في الفرن، ويتم تسوية الكوكيز لمدة ربع ساعة أو أقل.
- يمكن إضافة الشوفان إلى عجينة الكوكيز، لكي تزيد من قيمتها الغذائية، وتعطيها طعم آخر لذيذة ومفيد.
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