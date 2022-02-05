لكعوب كالحرير.. علاج تشقق القدمين في يوم واحد مجربة وفعالة لكعب كالأطفال ناعم وبلون وردي رائع

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عمر شويل - جدة علاج تشقق القدمين في يوم واحد هو ما تبحث عنه الكثير من النساء خاصة اللاتي يضطررن للوقوف طويلًا سواء في العمل خارج المنزل أو من خلال أداء المهام المنزلية وعلى رأسها المطبخ، واليوم سنتعرف على أفضل الطرق المجربة والآمنة التي تستطيع كل سيدة أن تجربها للحصول على نتائج مرضية في أقل فترة ممكنة.

علاج تشقق القدمين في يوم واحد

لدقيق فوائد عديدة للبشرة والشعر ومن ضمن تلك الفوائد قدرته على التخلص من تشققات القدمين بطريقة بسيطة وفعالة في نفس الوقت وذلك بإتباع الخطوات التالية:

في وعاء ضعي ملعقتين كبيرتين من دقيق الأرز وأضيفي لهما ملعقة كبيرة عسل أبيض وملعقة كبيرة خل تفاح.

قلبي جيدًا للحصول على عجينة متماسكة ثم قومي بإضافة ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

افردي الخليط على القدمين خاصة في أماكن التشققات ودلكي قليلًا.

اتركي المزيج على القدمين فترة كافية ولتكن نصف ساعة ثم قومي بشطف قدميك بماء فاتر.

علاج تشققات القدمين في يوم واحد فقط مجرب وفعال

الليمون مقشر طبيعي للبشرة يساعدها على التخلص من الجلد الميت ويعطيها النعومة المطلوبة، وللتخلص من التشققات عليك إتباع ما يلي:

قومي بعصر ليمونتين في لتر من الماء المائل للسخونة.

قومي بنقع قدميك في الماء المضاف له الليمون مرتين يوميًا.

ستلاحظين الفرق في بشرة القدمين من أول استعمال.

علاج تشققات القدم نهائيا

ماء الورد والجلسرين طريقة رائعة للتخلص من تشققات الأقدام وترطيبها جيدًا:

أضيفي ملعقة كبيرة من الجلسرين إلى ملعقتين من ماء الورد وقلبيهما جيدًا.

قومي بدهن قدميك بالخليط خصوصًا منطقة الكعبين مع التدليك حتى يتم امتصاصه.

ثم قومي بارتداء جورب طوال الليل.

قومي بشطف القدمين صباحًا بماء فاتر.

علاج تشققات القدم العميقة

خليط الفازلين مع الليمون يساعد البشرة على التخلص من التشقق والجفاف ويمنحها النعومة والترطيب اللازمين، وللحصول على نتيجة فعالة اتبعي الخطوات التالية:

انقعي قدميك في الماء الدافئ لمدة ربع ساعة.

اخلطي مقدار صغير من الفازلين مع عصير نصف ليمونة.

دلكي قدميك بالخليط جيدًا، ثم قومي بارتداء الجورب.

اشطفي قدميك بالماء الفاتر بعد مرور ساعة.

عرفنا طرق علاج تشقق القدمين في يوم واحد بمكونات بسيطة ومضمونة، فكل ما عليك سيدتي هو إتباع إحدى هذه الطرق للحصول على نتيجة رائعة ونعومة فائقة لأقدامك، وكذلك تقشير طبيعي لخلايا الجلد الميتة مما يساهم في التخلص من تشققات الأقدام المزعجة.