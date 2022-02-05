أومليت تحفة.. طريقة عمل البيض المقلي بالجبن بكل التكات السحرية لطعم رهيب سيبهر أسرتك

طريقة عمل البيض المقلي بالجبن، يعتبر البيض من الوجبات المتكاملة التي من الممكن أن تؤكل وحدها حيث أنها مليئة بالبروتينات اللازمة لبناء الجسم، كما أنه يحتوي علي الكثير من الفيتامينات و الكالسيوم اللازم لنمو الطفل، فمن لا يحب البيض من الكبار والصغار، كما أن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها عمل البيض التي تختلف من بلد إلى أخرى.

طريقة عمل البيض المقلي بالجبن

يعتبر البيض المقلى من اهم الأصناف على مائدة الفطار نقدم لكم وصفة البيض بالجبن اللذيذة.

المكونات المطلوبة

عدد 2 بيضة.

ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون.

ربع كوب من الجبنة الشيدر المبشورة.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

طريقة تحضير البيض بالجبن

في وعاء فارغ يتم وضع البيض وعليه الملح والفلفل الأسود ثم يخفق سواء يدويا أو بواسطة المضرب الكهربائي.

ثم يتم وضع البيض الذي تم خفقه إلي مقلاة ويوضع فيها ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون.

بعد ذلك يتم إضافة الجبن المبشور الى الخليط علي النار ويستمر في التقليب.

ويتم تغطية الخليط حتى النضج، ثم يزال من علي النار ويقدم ساخنا بجانب بعضا من المخلل أو من الجبن والعيش وبالهناء والشفاء.

البيض المقلي بالجبن المشكلة

المكونات المطلوبة

عدد 4 بيضات.

ربع كأس من الجبن الموتزاريلا.

وربع كأس من الجبن الشيدر.

ربع كأس من الزبدة.

ملح حسب رغبتك.

رشة فلفل اسود.

طريقة عمل الأومليت بالموزاريلا

أولا في وعاء فارغ يتم إضافة الزبدة وتترك لتسيح ثم أضف إليها البيض.

بعد ذلك يتم إضافة الجبن إلى الخليط الشيدر والموزاريلا ويتم التقليب بعد إضافة الملح ورشه الفلفل الأسود.

ثم يترك علي النار لمده لا تتجاوز الخمس دقائق وبالهنا والشفا.

بعد ذلك يقدم البيض ساخنا مع الخبز وبعضا من الخضروات الورقية ويمكن وضع بعضا من الطماطم والخيار المقطعة.

في الختام نكون قد وصلنا إلي نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن طريقة عمل البيض بالجبن كما تحدثنا عن البيض المقلي بالجبن الموتزاريلا والجبن الشيدر، حيث أن البيض له العديد من الفوائد التي يبحث عنها الجميع ونتمنى أن نكون قد قدمنا إليكم وصفة مميزة وجديدة، تبهري بها أسرتك وتجددي بها سفرتك، ومختلفة قليلاً عن الطرق التقليدية المعتادة.