هينور بشرتك.. حضري كريم أساس طبيعي عالي التغطية لتوحيد لون البشرة بدون مواد صناعية

هينور بشرتك.. حضري كريم أساس طبيعي عالي التغطية وبدون أي إضافات كيماوية، فكريم الأساس هو من أكثر مستحضرات التجميل استخدامًا من قبّل المرأة، فكريم الأساس يعمل على التخلص أو إخفاء العيوب الموجودة على البشرة من البقع الداكنة أو الاسمرار أو الهالات السوداء، ولكن مستحضرات التجميل الجاهزة تعمل على إخفاء العيوب بالفعل ولكنها تعطي آثار جانبية تظهر بعد عدة أيام من وضعها حتى مع أغلى كريمات الأساس، ولكن كريمات الأساس الطبيعية أكثر أمنًا على البشرة.

حضري كريم أساس طبيعي عالي التغطية لتوحيد لون البشرة

يمكنك تحضير كريم أساس طبيعي باستخدام كمية بسيطة من النشا باتباع الخطوات التالية:-

ضعي ملعقتين من نشا الذرة مع ملعقة واحدة كبيرة من الكاكاو الخام وقومي بخلطهم جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس تمامًا.

ثم قومي بوضع ملعقتان كبيرتان من الكركم الناعم المطحون وقلبيه على الخليط واستمري في التقليب حتى يصبح لون الكريم مناسب للون البشرة أو قريب منها.

أضيفي بعض من أحمر الخدود المتوفر لديك حتى يعطي لون طبيعي للكريم وقلبي المكونات جيدًا مرة أخرى.

يمكنك إضافة جل الصبار الطبيعي إلى الخليط واحفظيه في علبة زجاجية وأغلقي غطائها جيدًا واحفظيها قليلًا في الثلاجة.

بعد أن يتماسك الكريم ابدئي في استخدامه وقت الحاجة.

طريقة عمل أقوى كريم أساس طبيعي

مكونات الطريقة:-

ربع كوب صغير من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة زنجبيل بودرة.

خمس ملاعق كبيرة من النشا.

فيتامين E كبسولات بمقدار عشر قطرات.

زيت لافندر بمقدار عشر قطرات.

نصف ملعقة كبيرة من القرفة.

خطوات التحضير:-