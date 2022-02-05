معجزة.. حبات من القرنفل مع العسل كل ليلة قبل النوم لن تستغني عنها طوال حياتك فوائدها بالجملة

جميعنا نسمع عن فوائد العسل وحده وفوائد القرنفل وحده ولكن ليس كلنا نعرف عن فوائد خليط القرنفل مع العسل، حيث أن هذا الخليط يعمل على التخلص من جميع سموم والنفايات التي تترسب في الجسم وتتسبب له في العديد من الأمراض الخطيرة، ومن المعروف أن القرنفل علاج طبيعي يستخدمه ويعتمد عليه الأشخاص والأطباء منذ القدم، وسنقدم لكم طريقة تحضير الخليط وكيفية استخدامه وكذلك أهم الفوائد الصحية العائدة على الجسم من تناوله.

كيفية تحضير خليط القرنفل مع العسل

مكونات الطريقة:-

خمس حبات من مسامير القرنفل.

كوب ماء كبير.

ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض.

خطوات التحضير:-

قومي بغلي الماء المتوفر لديك في المكونات وأضيفي إليه كمية من القرنفل المسامير وقلبي الخليط جيدًا.

بعد ذلك اتركيه قليلًا لمدة عشر دقائق حتى يبرد وهو مغطى تمامًا ثم أضيفي إليه العسل.

تناولي الخليط يوميًا لمدة أسبوعين كاملين أو ثلاثة أسابيع.

أهم فوائد القرنفل للصحة