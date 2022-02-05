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عمر شويل - جدة معجزة.. حبات من القرنفل مع العسل كل ليلة قبل النوم لن تستغني عنها طوال حياتك فوائدها بالجملة - ثقفني
جميعنا نسمع عن فوائد العسل وحده وفوائد القرنفل وحده ولكن ليس كلنا نعرف عن فوائد خليط القرنفل مع العسل، حيث أن هذا الخليط يعمل على التخلص من جميع سموم والنفايات التي تترسب في الجسم وتتسبب له في العديد من الأمراض الخطيرة، ومن المعروف أن القرنفل علاج طبيعي يستخدمه ويعتمد عليه الأشخاص والأطباء منذ القدم، وسنقدم لكم طريقة تحضير الخليط وكيفية استخدامه وكذلك أهم الفوائد الصحية العائدة على الجسم من تناوله.
كيفية تحضير خليط القرنفل مع العسل
مكونات الطريقة:-
- خمس حبات من مسامير القرنفل.
- كوب ماء كبير.
- ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض.
خطوات التحضير:-
- قومي بغلي الماء المتوفر لديك في المكونات وأضيفي إليه كمية من القرنفل المسامير وقلبي الخليط جيدًا.
- بعد ذلك اتركيه قليلًا لمدة عشر دقائق حتى يبرد وهو مغطى تمامًا ثم أضيفي إليه العسل.
- تناولي الخليط يوميًا لمدة أسبوعين كاملين أو ثلاثة أسابيع.
أهم فوائد القرنفل للصحة
- يعتبر من النباتات الطبيعية التي تساعد في تعزيز عملية الهضم حيث أنه غني بالمواد الكيميائية الطبيعية والتي تحفز إنزيمات الهضم على الخروج ويعالج مشاكل عسر الهضم والغثيان وخاصة شوي القرنفل وطحنه ثم تناوله مع العسل.
- يحمي القرنفل الكبد من الإصابة من الأمراض ويحمي الجسم من الإصابة بوباء فيروس سي الوبائي كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الالتهابات وكذلك تعزز عملية التمثيل الغذائي للجسم.
- مضاد للبكتيريا ومنها مرض الكوليرا المنتشر كما أنه يحتوي على خصائص تعمل على قتل الفيروسات والأوبئة.
- مفيد صحة الفم والأسنان حيث أنه يتم صناعة الكثير من معاجين الأسنان فهو يقضي على التسوس ورائحة الفم الكريهة والتهابات وآلام الأسنان.
- يقضي على خلايا السرطان قبل نموها داخل الجسم وبذلك يحمي الجسم من الأورام السرطانية وخاصة سرطان الرئة.
- غني بالكالسيوم الذي يقوي العظام ويحميها ويجعل فرصة تهشمها وتكسرها ضعيفة نسبيًا.
- كما أنه غني بالحديد والفسفور فيحمي الجسم من نقص الهيموجلوبين.
- يحتوي على فيتامين سي الذي يقوي مناعة الجسم.
- مفيد لأصحاب أمراض السكري بالنوعين الإثنين حيث أنه يجعل الجسم أكثر حساسية للأنسولين.
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