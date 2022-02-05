مغربي ولا سوري.. بيض مقلي على الطريقة السورية والشطائر المغربية لألذ وأسرع أكله وأبهري أسرتك

بيض مقلي على الطريقة السورية، يعتبر البيض من الأطعمة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وهناك الكثير من الطرق التي يمكن أن يتم طهوه بها كما أنه مفيد للأطفال حيث انه ممتلئ بالكالسيوم اللازم للنمو كما أنه يعمل على تنظيم إفرازات الغدة الدرقية، لذا سنقدم لكم اليوم طرق غير تقليدية تماماً في طهوه.

بيض مقلي على الطريقة السورية

المكونات المطلوبة

نصف كوب من الحمص.

رشة ملح.

رشة من الفلفل الأسود.

بصله مقطعه إلى حلقات ومحمرة في الزيت.

بضع من أوراق النعناع.

4 بيضات.

طريقة التحضير

أولا نحضر مقلاة ونضع فيها بضع قطرات من زيت الزيتون.

بعد ذلك نضيف إليها نصف كوب من الحمص السليم ويترك علي النار قليلا.

ثم يتم أضافه الحمص في إناء آخر.

بعد ذلك نضع في نفس المقلاة علي النار البيض مع الملح والفلفل والكمون وتقلب.

ثم يترك علي النار حتى تمام النضج.

بعد ذلك نقوم بإغلاق النار ونضع البيض في طبق التقديم ويرش على وجهه الحمص وبعضا من حلقات البصل.

طريقة تحضير شطائر البيض على الطريقة المغربية

المكونات المطلوبة

10 قطع من العجين الخاص بالباف بستري.

عدد 5 من البيض المتوسط الحجم.

بياض بيضة واحدة.

رشة ملح.

رشة فلفل اسود.

نصف كوب من الجبنة الحلوم المبشورة.

طريقة تحضير البيض

أولا نقوم بإحضار وعاء ونقوم بوضع البيض ويضاف إليه الجبن المبشور.

بعد ذلك يتم خفق الخليط جيدا ثم يضاف إليه الملح والفلفل.

ثم نقوم بفرد عجينه الباف باستري في صينية سبق دهنها بالزيت ثم يتم دهنها ببياض البيض لضمان الحصول على اللون الذهبي الجميل.

بعد ذلك يتم حشو الفطائر الخليط الذي سبق و قمنا بإعداده وندخلها إلى الفرن.

ثم بعد ذلك تترك لمده ربع ساعة ثم تقدم دافئة وبإلهنا والشفا.

في الختام إلي هنا نكون قد وصلنا إلي نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن بيض مقلي على الطريقة السورية ونتمنى أن نكون قد قدمنا لكم المعلومات المطلوبة وطرق جديدة ومتميزة في طهي البيض، حيث أن البيض يعتبر من الأكلات المحببة إلى قلوب الصغار والكبار وفوائده الصحية لا حصر لها.