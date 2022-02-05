سيروم سحري.. طريقة عمل كريم لبان الذكر لتفتيح الوجه سيغنيك عن الماسكات وعلاج أكيد للتجاعيد والحبوب

يمكنك الحصول على طريقة عمل كريم لبان الذكر لتفتيح الوجه من خلال السطور القادمة في هذا المقال الذي سنقوم فيه بعرض عدة طرق مختلفة، حيث أن لبان الذكر يعد أفضل مصدر طبيعي للحصول على كولاجين البشرة بتكلفة بسيطة، ويمكن عمله في أسرع وقت حتى يعطيك نتيجة رائعة ترضيك حيث يعمل ذلك الكريم على تفتيح لون البشرة، وشد التجاعيد، وإعادة الحيوية.

طريقة عمل كريم لبان الذكر لتفتيح الوجه

يمكنك عمل كريم تفتيح الوجه بطريقة بسيطة وسهلة وسريعة، ويعد كريم البان الذكر المصدر الرئيسي لعمل الكريم، وكريم لبان الذكر والنشا، حيث تدخل النشا كعامل مساعد لربط قوام كريم لبان الذكر، والطريقة كالتالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من مطحون لبان الذكر.

وملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من الجلسرين الطبي.

ماء مغلي.

كريم لبان الذكر غني بالكولاجين

أولا قومي بنقع مطحون لبان الذكر في الماء المغلي لمدة ليلة كاملة.

بعد ذلك استخدمي ماء النقع.

ثم في إناء على نار هادئة قومي بتذويب النشا، والتقليب باستمرار.

بعد ذلك ضعي الجلسرين، وقلبي جيداً.

عند حصولك على قوام كريمي قومي برفعه من النار ليبرد.

بعد ذلك ضعي الكريم في علبة جافة محكمة الغلق، واحفظيه في الثلاجة.

ثم استخدمي الكريم مرتين يومياً صباحاً ومساءاً.

كريم لبان الذكر للتبييض

يمكنك إضافة عسل النحل في كريم لبان الذكر للحصول على أكبر قدر من الكولاجين والترطيب، والطريقة كالتالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من مطحون لبان الذكر.

وملعقة كبيرة من العسل النحل.

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

وملعقة كبيرة من ماء الورد.

الطريقة

أولا ضعي مطحون لبان الذكر مع ملعقة من ماء الورد.

بعد ذلك ضعي عسل النحل مع اللبن البودرة.

ثم قلبي كل المكونات سوياً.

بعد ذلك ضعي الخليط في علبة جافة تماماً، ومحكمة الغلق.

ثم ضعي من الكريم على بشرتك بالتساوي.

بعد ذلك انتظري نصف ساعة.

ثم قومي بشطف وجهك جيداً.

بعد ذلك كرري الوصفة مرة يومياً للحصول على أفضل نتيجة.

وفي الختام هذا المقال نكون قد قمنا بعرض طريقة عمل كريم لبان الذكر لتفتيح الوجه بأسهل مكونات تجديها في منزلك، وبأسرع وقت، وبدون مجهود، والنتيجة ممتازة، وهي كريم لبان الذكر والنشا حيث يعمل على توحيد لون البشرة والبقع الداكنة، وكريم لبان الذكر بالعسل النحل حيث يعمل على ترطيب ونضارة البشرة بشكل ملحوظ.